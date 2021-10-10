Тайсон Ф'юрі жорстоко нокаутував Вайлдера та завершив трилогію

Кінець трілогії / Гетті Іміджес

У Лас-Вегасі в ніч на 10 жовтня пройшов третій бій між британцем Тайсоном Ф'юрі і американцем Деонтеєм Вайлдером. Поєдинок завершився достроковою перемогою британця.

Вайлдер залишив за собою перший раунд, але потім Ф'юрі перехопив ініціативу, а в третьому раунді відправив суперника у нокдаун. Американець піднявся, а від зупинки бою його врятував тільки гонг.

У наступному раунді все кардинально змінилося - вже Ф'юрі двічі побував у нокдауні.

У сьомій трихвилинці Ф'юрі знову потряс явно втомленого до цього моменту Вайлдера, а в рингу з'явився лікар, який обстежив американця і дозволив продовжити бій.

У десятому раунді Вайлдер знову побував у нокдауні, але продовжив битися. Однак у наступному раунді Ф'юрі добив суперника - після ще одного падіння Вайлдера рефері зупинив бій.

Британець здобув 31-у перемогу в 32 боях на профі-рингу при одній нічиїй. Вайлдер програв вдруге в 45 боях при одній нічиїй.

Таким чином, Ф'юрі залишив пояс чемпіона світу WBC у себе. Також британець володіє титулом The Ring. Всі інші пояси у важкій вазі - у власності українського боксера Олександра Усика, який раніше ефектно розібрався з Ентоні Джошуа.