Тайка Вайтити снимет новый фильм Star Wars

Тайка Вайтити в зените / Oscars 2020

В день Звездных войн - 4 мая - объявлено о будущем киновселенной Star Wars. Похоже, далекая-далекая галактика впервые за многие годы - в надежных руках.

4 мая или May The Fourth было объявлено, что режиссером нового полнометражного фильма по вселенной Звзедных войн станет 44-летний новозеландец Тайка Вайтити, сообщает в своем пресс-релизе студия Disney.

Он также напишет сценарий в соавторстве с Кристи Уилсон-Кернс («1917»). Собственно, это у Вайтити также получается весьма хорошо - в феврале он получил Оскар за лучший адаптированный сценарий (фильм "Кролик Джоджо")

Подробности проекта не разглашаются. Ранее Вайтити срежиссировал финальный эпизод первого сезона «Мандалорца». И оказалось, что студия таким образом присматривалась к специалисту.

Впрочем, сам Вайтити в представлении не нуждается - он сделал себя имя благодаря совершенно выдающему фильму "Что мы делаем в тени" - он получил спинофф - сериал "Паранормальный Веллингтон" и полноценну сериальную экранизацию (второй сезон выходит в мае 2020). Также Вайтит снял шикарный фильм "Охота на людей" и просто хороший "Тор 3: Рагнарек".

Кроме того, студия Disney анонсировала новый сериал по «Звездным войнам». Шоураннером выступит Лесли Хэдланд, автор «Жизни матрешки». Шоу выйдет на Disney+.

Он добавится к "Мандалорцу", а также пока безымянным проектам про Оби-Вана Кеноби и Кассиана Андора.

Дата релиза обоих проектов не объявлена. Учитывая ситуацию с пандемией - не мудрено.