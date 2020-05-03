Сотня 7 сезон: Дата выхода, сюжет и актеры сериала
20 мая на экраны возвращается одно из главных фантастических шоу поколения - сериал "Сотня". Он станет финальным для проекта, державшего марку с 2014 года. все подробности финального 7 сезона - на Без Табу.
Сотня 7 - Дата выхода
Премьера финального сезона состоится 20 мая 2020 на канале CW, в Украине это уже будет 21 мая. Официально сериал никто в нашей стране не показывает.
Трейлер 7 сезона
Сотня / The 100 - 2020 - смотреть онлайн трейлер 7 сезона:
Сотня - смотрите, что было в предудыщих сезонах:
Сотня - сюжет 7 сезона и спойлеры
Сотня трудных подростков, отправленных выжившими в апокалипсисе, устроенным местным аналогом Скайнета и укрывшимися на орбитальной станции "Ковчег" людьми на Землю, наконец должна завершить свою историю. Пройдя через новый конец света и вторжение космических заключенных с пояса астероидов, молодые люди теперь должна разгадать загадку временных аномалий, через которые наверняка прибудут убитые герои прошлых сезонов.
Создатели держат мхатовскую паузу и не спешат раскрывать карту, а потому любой спойлер может оказаться дезинформацией. В общем, ждем и будем надеяться, что сериал в 7 сезоне не сольют, как уже было с Lost, Игрой престолов и кучей других проектов.
Актер и роли в сериале
- Элайза Тейлор в роли Кларк Гриффин
- Боб Морли в роли Беллами Блейка
- Мария Авгеропулос в роли Октавии Блейк
- Линдси Морган в роли Рэйвен Рэйес
- Ричард Хармон в роли Джона Мёрфи
- Тася Телес в роли Эко (Эш)
- Шеннон Кук в роли Джордан Джаспер Грин
- Чуку Моду в роли Хавьера / Габриэля Сантьяго
- Шелби Фланнери в роли Хоуп Дайозы
График выхода серий 7 сезона
- 1 серия - From the Ashes / Из пепла - 20 мая 2020
- 2 серия - The Garden / Сад - 27 мая
- 3 серия - False Gods / Ложные боги - 3 июня
- 4 серия - Hesperides / Гесперилы - 10 июня
- 5 серия - нет данных
- 6 серия - нет данных
- 7 серия - нет данных
- 8 серия - нет данных
- 9 серия - нет данных
- 10 серия - нет данных
- 11 серия - нет данных
- 12 серия - нет данных
- 13 серия - нет данных
- 14 серия - нет данных
- 15 серия - нет данных
- 16 серия - нет данных
В 7 сезоне будет 16 серий и на данный момент есть график выхода и описание только 4 из них.