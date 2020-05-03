Сотня 7 сезон: Дата выхода, сюжет и актеры сериала

Сотня - грядет 7 сезон / CW

20 мая на экраны возвращается одно из главных фантастических шоу поколения - сериал "Сотня". Он станет финальным для проекта, державшего марку с 2014 года. все подробности финального 7 сезона - на Без Табу.

Сотня 7 - Дата выхода

Премьера финального сезона состоится 20 мая 2020 на канале CW, в Украине это уже будет 21 мая. Официально сериал никто в нашей стране не показывает.

Трейлер 7 сезона

Сотня / The 100 - 2020 - смотреть онлайн трейлер 7 сезона:

Сотня - смотрите, что было в предудыщих сезонах:

Сотня - сюжет 7 сезона и спойлеры

Сотня трудных подростков, отправленных выжившими в апокалипсисе, устроенным местным аналогом Скайнета и укрывшимися на орбитальной станции "Ковчег" людьми на Землю, наконец должна завершить свою историю. Пройдя через новый конец света и вторжение космических заключенных с пояса астероидов, молодые люди теперь должна разгадать загадку временных аномалий, через которые наверняка прибудут убитые герои прошлых сезонов.

Создатели держат мхатовскую паузу и не спешат раскрывать карту, а потому любой спойлер может оказаться дезинформацией. В общем, ждем и будем надеяться, что сериал в 7 сезоне не сольют, как уже было с Lost, Игрой престолов и кучей других проектов.

Актер и роли в сериале

Элайза Тейлор в роли Кларк Гриффин

в роли Кларк Гриффин Боб Морли в роли Беллами Блейка

в роли Беллами Блейка Мария Авгеропулос в роли Октавии Блейк

в роли Октавии Блейк Линдси Морган в роли Рэйвен Рэйес

в роли Рэйвен Рэйес Ричард Хармон в роли Джона Мёрфи

в роли Джона Мёрфи Тася Телес в роли Эко (Эш)

в роли Эко (Эш) Шеннон Кук в роли Джордан Джаспер Грин

в роли Джордан Джаспер Грин Чуку Моду в роли Хавьера / Габриэля Сантьяго

в роли Хавьера / Габриэля Сантьяго Шелби Фланнери в роли Хоуп Дайозы

График выхода серий 7 сезона

1 серия - From the Ashes / Из пепла - 20 мая 2020

2 серия - The Garden / Сад - 27 мая

3 серия - False Gods / Ложные боги - 3 июня

4 серия - Hesperides / Гесперилы - 10 июня

5 серия - нет данных

6 серия - нет данных

7 серия - нет данных

8 серия - нет данных

9 серия - нет данных

10 серия - нет данных

11 серия - нет данных

12 серия - нет данных

13 серия - нет данных

14 серия - нет данных

15 серия - нет данных

16 серия - нет данных

В 7 сезоне будет 16 серий и на данный момент есть график выхода и описание только 4 из них.