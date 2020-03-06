Сына бывшего мента приговорили к тюрьме, но не посадили, а он сбежал в "ДНР"

Павел Панасюк-младший сбежал в Горловку

Отпрыск бывшего главаря милиции Горловки почти месяц назад получил обвинительный приговор за совершение смертельного ДТП, но под стражу его так и не взяли.

Более того, даже не смотря на вполне адекватные опасения бегства преступника в на неподконтрольные территории, судьи и мусора почти год не сажали его за решетку.

Поясняли они это сначала тем, что наручники на убийцу "наденут после публикации решения суда", а потом - необходимостью дождаться вердикта в апелляции.

Само собой, виновник в гибели троих людей преспокойно скрылся в оккупированной Горловке.

Так, 12 февраля этого года, после пяти лет следствия и затягивания судебных процессов, Донецкий апелляционный суд оставил решение о признании вины Павла Панасюка, чей отец некогда был главным мусором Горловки, в силе. И даже после этого правоохранители не спешили лишать его свободы, дожидаясь, пока осужденный сбежит.

На днях же на сайте МВД появилось сообщение о том, что Панасюка разыскивают как сбежавшего из-под ответственности.

ДТП, в котором погибли пожилые супруги и их 10-летний внук, произошло 1 августа 2015-го. Будучи старшим инспектором Святогорского МВД, Панасюк-младший вылетел на встречку на своем Toyota Prado и протаранил "Октавию". С места происшествия мент скрылся. Вычислили его по машине, а уже в процессе заминания дела сын высокопоставленного мента несколько месяцев пробыл под домашним арестом.