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В Борисполе обезумевший гонщик заблокировал дорогу и угрожал все взорвать (ВИДЕО)

14:00
Бориспольского гонщика удалось задержать - фото 1
Бориспольского гонщика удалось задержать

Утром в четверг, 5 марта, в Борисполе произошло серьезное ЧП с участием неадекватного злоумышленника. Мужчина, который угнал "Хонду" в столице, на дикой скорости гонял по соседнему городку.

 

В итоге за ним увязались патрульные, которые требовали немедленной остановки игнорирующего все правила дорожного движения транспорта.

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Впрочем, тормозить злоумышленник не собирался, вместо чего удирал от копов и даже зацепил несколько авто.

Остановился неадекват только после того, как врезался в полицейскую "Шкоду", которую специально поставили для преграждения ему пути. Но на этом эпопея не закончилась - угонщик выбежал из иномарки и приставил себе пистолет к голове, заявив, что закончит жизнь самоубийством.

Правоохранители постарались провести с молодым человеком переговоры, но, как оказалось, при себе у него была еще и боевая граната. К угрозе суициднуться злоумышленник добавил еще и что готов "взорвать здесь все".

Для того, чтобы ситуация не вышла из-под контроля и не закончилась трагедией, на место инцидента прибыло множество экипажей полиции и выехали бойцы спецназа КОРД.

Разрулить проблему подопечные Авакова сумели, улучив удобный для захвата нарушителя момент. Преступника скрутили и, поскольку он вел себя явно неадекватно, отправили в больницу.

По факту ЧП открыто уголовное дело по нескольким статьям - угон авто, угроза работникам правоохранительных органов и незаконное хранение оружия и боеприпасов.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Пишет свидетель событий с Борисполя: "В Борисполе чувак перекрыл дорогу грозиться все взорвать. Убегал полиции в машине нашли сотрудники подставили фольцваген что бы остановить его. Водитель вышел с автоматом и гранатой, говорил что все взорвет. Как говорят сотрудники полиции машину угнал в Киеве, была погоня. Его скрутили и увезли в больницу, по какой причине, не могу сказать".

Публикация от dtp.kiev.ua (@dtp.kiev.ua)

 

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Борисполь угон полиция оружие граната уголовное дело Новости Украина
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