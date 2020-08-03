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Сын экс-владельца "Мотор Сич" купил остров в Италии

16:30
Сын экс-владельца "Мотор Сич" купил остров в Италии за 10 млн € - фото 1
Сын экс-владельца "Мотор Сич" купил остров в Италии за 10 млн €

Сын экс-владельца компании "Мотор Сич" Александр Богуслаев приобрел итальянский остров Галлинара за 10 млн евро.

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Об этом сообщает "Бабель" со ссылкой на итальянские СМИ.

Богуслаев-младший приобрел остров Галлинара у девяти пьемонтских и лигурийских семей, в собственности которых клочок суши был в течение более 40 лет.

Как уточняет источник, за недвижимость владельцев сын экс-владельца "Мотор Сич" отдельно заплатил несколько миллионов евро.

По слухам, Богуслаев-младший хочет открыть на островке казино. Возможно, на покупку Богуслаева-младшего вдохновила история графа Монте-Кристо, который, напомним, взял себе фамилию в честь похожего островка.

Что это за остров?

О. Галлинара – клочок суши в Лигурийском море площадью 11 га, расположенный в 1,5 км от континента. Его ширина составляет 470 метров, длина - 450 метров, высота над уровнем моря – 87 м.

Сын экс-владельца 'Мотор Сич' купил остров в Италии - фото 203532

Остров Галлинара. Возможно, скоро на башне будет реять украинский флаг (или флаг Гренады - у Богуслаева-младшего несколько паспортов)

Сын экс-владельца 'Мотор Сич' купил остров в Италии - фото 203533

Последние 150 лет остров находился в собственности банкиров и промышленников, до этого им несколько веков владела католическая Церковь.

Для справки: Чем занимается Мотор Сич?

"Мотор Сич" – публичное акционерное общество, занимающееся производством и обслуживанием газотурбинных двигателей для самолетов и вертолетов.

Основано в 1907 г. С 1916 г. обеспечивает нужды авиации. В 1953 г. на заводе начали изготавливать реактивные двигатели для самолетов. После развала Союза, АО "Мотор Сич" получило право спецэкспортера (право на самостоятельный экспорт продукции военного назначения – прим. ред.).

В годы АТО продолжило сотрудничать с российскими предприятиями. В 2017-2018 АО попало в поле зрения СБУ, однако это не помешало ему начать переговоры по продаже своих акций Китаю.

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Мотор Сич Италия Новости Мир Александр Богуслаев
Бабель
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