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СБУ нашла русский след в "Мотор Сич". Опять

15:30
СБУ заподозрила "Мотор Сич" в работе на РФ. Опять - фото 1
СБУ заподозрила "Мотор Сич" в работе на РФ. Опять

СБУ заподозрила представителей акционерного предприятия "Мотор Сич" в работе на Россию.

СБУ блокировала Раду. Что произошло?

Об этом сообщила пресс-служба учреждения на запрос "Радио Свобода".

"Осуществляется досудебное расследование в уголовном производстве по признакам преступлений, предусмотренных частями 1 статьи 14 статьи, статьи 113 и части 1 статьи 111 Уголовного кодекса Украины, а именно по факту приготовления к совершению диверсии - действий, направленных на разрушение акционерного общества "Мотор Сич" как объекта, имеющего важное народнохозяйственное и оборонное значение, а также предоставление представителями АО "Мотор Сич" помощи Российской Федерации в проведении подрывной деятельности против Украины путем поставки продукции военного назначения и двойного использования", - заявили в СБУ.

Для справки

"Мотор Сич" – публичное акционерное общество, занимающееся производством и обслуживанием газотурбинных двигателей для самолетов и вертолетов.

СБУ нашла русский след в 'Мотор Сич'. Опять - фото 187157

Основано в 1907 г. С 1916 г. обслуживает нужды авиации. В 1953 г. на заводе начали изготавливать реактивные двигатели для самолетов. После развала Союза, АО "Мотор Сич" получило право спецэкспортера (право на самостоятельный экспорт продукции военного назначения).

В годы АТО продолжило сотрудничать с российскими предприятиями. В 2017-2018 АО попало в поле зрения СБУ, однако это не помешало ему начать переговоры по продаже своих акций Китаю.

Напомним, СБУ снова начала кошмарить ArcelorMittal.

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Мотор Сич СБУ Россия Новости Украина
Радио Свобода
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