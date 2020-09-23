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«Супергерл»: Шестой сезон станет для сериала последним

16:46
История Кары Дэнверс завершится в 2021 году - фото 1
История Кары Дэнверс завершится в 2021 году

Сериал про женскую версию Супермена - «Супергерл» - будет закрыт. Следующий сезон для долгоиграющего шоу станет последним.

Ожидается, что шестой сезон сериала выйдет 2021 году.

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Продюсеры канала The CW и компаний Warner Bros. TV и Berlanti Productions изначально планировали растянуть удовольствие, однако из-за коронавируса, падения рейтингов, экономического и творческого кризиса, а таке усталости актеров от своих персонажей решили не продожать шоу.

Еще одним важным фактором стала беременность исполнительницы главной роли Мелиссы Бенойст. Из-за этого задержали съемки, а после рождения ребенка у актрисы ожидаемо сменились приоритеты.

Впрочем, это не значит, что финальный сезон будет просто отбывать номер - продюсеры обещают жирнуюи эффектную точку в сериале. Студия и канал решили отснять для шестого сезона дополнительные эпизоды, чтобы завершить сюжет.

Напомним, что это уже второй закрытый сериал в супергеройской вселенной канала - WB закрыли «Стрелу» после 8 сезонов. Также в этом году завершатся ещё два флагмана канала - фантастические «Сотня» (финал выйдет 30 сентября 2020) и «Сверхъестественное» (финал выйдет 19 ноября 2020).

Ранее канал запустил в линейке супергеройских сериалов «Бэтвумен» и готовит шоу «Супермен и Лоис».

«Супергерл» рассказывает о приключениях кузины Супермена - Кары Дэнверс. Первоначально сериал запустили на канале CBS, где он показал низкие рейтинги, но в итоге его перенесли на The CW в коллекцию к другим супергеройским шоу.

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Супергерл DC Comics Сотня Сверхъестественное Шоубиз Новости сериалов Мелисса Бенойст
Мир Фантастики
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