Сверхъестественное 15 сезон: дата выхода, расписание и список серий
Телеканал CW благодушно продлил нескончаемое фэнтэзи "Сверхъестественное" на 15 сезон, не давая закончиться страданиям героев на Земле. Когда ждать выход нового сезона, будет ли перерыв на середине сезона и что известно о сюжете - читай на Без Табу.
Телеканал CW в подготовке к юбилейной 300-й серии анонсировал 15 сезон "Сверхъестественного" еще зимой 2019 , однако точная информация появилось лишь спустя полгода.
Точная дата выхода 15 сезона сериала Сверхъестественное - 10 октября 2019 года. Это традиционный для "Сверхъестественного" слот.
В 15 сезоне Сверхъествественного вернутся старые персонажи
В финальном будет 20 эпизодов - серии будут выходить по графику одна в неделю, также не исключен перерыв на новогодние каникулы.
В дебютном трейлере 15 заключительного сезона "Сверхъестественного" появляются женщина в белом, жуткий клоун, толпы зомби и последний шанс на свободу в борьбе со всемогущим и разгневанным божеством.
В предыдущих сериях братьям Винчестерам уже приходилось сталкиваться с побежденными прежде злодеями и терять тех, кого они когда-то спасли. Однако в последнем сезоне сериала героев и зрителей ждет ностальгическая встреча с женщиной в белом, которую Сэм (Джаред Падалеки) и Дин (Дженсен Эклс) одолели в самом первом эпизоде шоу.
Дин Винчестер готовится запихнуть себя в ящик на века
"Если вернулась она, значит, все мертвые вернулись", – рассудил герой Дженсена Эклса. И он прав, ведь Чак, разгневанный своеволием братьев, поднял из могил всех их врагов.
Также кроме главных героев вполне вероятно, что в сериале снова появятся их отец и мать, но это будет зависеть от занятости Джеффри Дина Моргана в "Ходячих мертвецах".
Сверхъестественное 15 сезон - график выхода новых эпизодов:
1 серия - Back and to the Future - 10 октября 2019
2 серия - Raising Hell - 17 октября 2019
3 серия - The Rupture - 24 октября 2019
4 серия - Atomic Monsters - 31 октября 2019
Дата выхода оставшихся серий и их названия пока не анонсированы.