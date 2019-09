Сверхъестественное 15 сезон: дата выхода, расписание и список серий

Сверхъестественное 15 сезон: дата выхода и расписание серий / Кадр из сериала

Телеканал CW благодушно продлил нескончаемое фэнтэзи "Сверхъестественное" на 15 сезон, не давая закончиться страданиям героев на Земле. Когда ждать выход нового сезона, будет ли перерыв на середине сезона и что известно о сюжете - читай на Без Табу.

Телеканал CW в подготовке к юбилейной 300-й серии анонсировал 15 сезон "Сверхъестественного" еще зимой 2019 , однако точная информация появилось лишь спустя полгода.

Точная дата выхода 15 сезона сериала Сверхъестественное - 10 октября 2019 года. Это традиционный для "Сверхъестественного" слот.

В 15 сезоне Сверхъествественного вернутся старые персонажи

В финальном будет 20 эпизодов - серии будут выходить по графику одна в неделю, также не исключен перерыв на новогодние каникулы.

В дебютном трейлере 15 заключительного сезона "Сверхъестественного" появляются женщина в белом, жуткий клоун, толпы зомби и последний шанс на свободу в борьбе со всемогущим и разгневанным божеством.

В предыдущих сериях братьям Винчестерам уже приходилось сталкиваться с побежденными прежде злодеями и терять тех, кого они когда-то спасли. Однако в последнем сезоне сериала героев и зрителей ждет ностальгическая встреча с женщиной в белом, которую Сэм (Джаред Падалеки) и Дин (Дженсен Эклс) одолели в самом первом эпизоде шоу.

Дин Винчестер готовится запихнуть себя в ящик на века

"Если вернулась она, значит, все мертвые вернулись", – рассудил герой Дженсена Эклса. И он прав, ведь Чак, разгневанный своеволием братьев, поднял из могил всех их врагов.

Также кроме главных героев вполне вероятно, что в сериале снова появятся их отец и мать, но это будет зависеть от занятости Джеффри Дина Моргана в "Ходячих мертвецах".

Сверхъестественное 15 сезон - график выхода новых эпизодов:

1 серия - Back and to the Future - 10 октября 2019

2 серия - Raising Hell - 17 октября 2019

3 серия - The Rupture - 24 октября 2019

4 серия - Atomic Monsters - 31 октября 2019

Дата выхода оставшихся серий и их названия пока не анонсированы.