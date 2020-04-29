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Супербой Фьюри - Уайлдер снова перенесли

10:40
Уайлдер сможет попытаться вернуть себе пояс к концу года - фото 1
Уайлдер сможет попытаться вернуть себе пояс к концу года

Даже запланированную на после выхода всего мира из карантина дату поединка организаторам придется сдвинуть на несколько месяцев.

Об этом заявил в среду, 29 апреля, глава компании Top Rank и промоутер Тайсона Фьюри Боб Арум.

Фьюри забил Уайлдера в мощном чемпионском бою (ВИДЕО)

По его словам, поединок британского чемпиона против Деонтея Уайлдера не состоится в обещанные ранее даты в октябре. Третий бой между обладателем пояса WBC в супертяжах Тайсоном Фьюри и претендующим на возвращение титилу американцем не может быть проведен раньше ноября. Возможно, поединок и вовсе состоится в конце года.

Связано это с тем, что организаторы хотят провести титульный бой при зрителях, а к октябрю в США проведение массовых спортивных мероприятий могут еще не разрешить.

"В том случае, если боксеры хотят получить большие гонорары, поединок должен состояться с болельщиками. Доходы от продажи билетов на второй бой между Фьюри и Уайлдером в феврале прошлого года составили 17 миллионов гривен", - отметил Арум.

Поначалу, как известно, решающий супербой был запланирован на 18 июля, но из-за пандемии коронавируса и объявленного по всему миру карантина его назначили на 3 октября.

Напомним, в начале прошлого года Фьюри сенсационно нокаутировал Уайлдера в поединке-реванше и нанес ему первое в карьере поражение.

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Пандемия коронавируса бокс Деонтей Уайлдер Тайсон Фьюри Спорт Новости Мир
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