Судью, который восстановил мента-убийцу, признали доброчестным

Дмитрий Костенко - судья, вернувший погоны менту-убийце

Насквозь прогнившие правоохранительные и судебные системы не просто убивают людей, но и не оставляют надежд на какие-либо изменения. Одного из подозреваемых в убийстве Кирилла Тлявова восстанавливал в должности в органах судья, которого давно нужно гнать в шею с поста. Но этого не произошло.

Судя по всему, и мусора, и судьи, попросту считают обычных людей быдлом. По крайней мере, иначе оценить их циничные до беспредела действия нельзя.

Так, 3 июня, аккурат в день смерти пятилетнего мальчика, которому выстрелили в голову во время пьянки аваковских нелюдей, Высшая квалификационная комиссия судей Украины проверяла зашкваренного судью Окружного административного суда Киева Дмитрия Костенко. Именно он в январе прошлого года восстановил в должности одного из подозреваемых в убийстве малыша Владимира Петровца. И сделал "служитель Фемиды" это в нарочито беспринципной форме. При аттестации типичный мусор не набрал даже минимума во время тестов, показав результат в 44 балла. Но "судье" на эти нюансы было начхать. Он вернул нелюдю погоны и даже не попалился за это должностью. Хотя должен был бы сесть в тюрьму.

"ВККС отвергла отрицательное заключение общественного совета добродетели и признала Дмитрия Костенко доброчестным, - написал на своей странице в Facebook активист "Автомайдана" Роман Маселко. - Кстати, в 2017 году судья сбил на автомобиле девочку, но полностью избежал наказания. Наказали ... отца девочки. Вот так".

Как известно, пятилетний пострадавший Кирилл Тлявов поступил в реанимацию Переяслав-Хмельницкой городской больницы 31 мая с тяжелой черепно-мозговой травмой. Никто не подозревал, что в мальчика стреляли, а игравшие с ним в момент ЧП дети сказали родителям, что он, наверное, упал и ударился о камень. Когда же врачи обнаружили пулевое ранение, малыша отправили в Киев. В столице спустя несколько дней Кирилл Тлявов скончался.

А пока медики боролись за жизнь маленького пациента, руководство Нацполиции активно отмазывало виновных в ЧП, поскольку они оказались правоохранителями. Сергей Князев устал рассказывать о том, что в ребенка стреляли не из табельного. Другие чиновники МВД и вовсе писали о необходимости наказать виновных (еще бы!), но хвалили выстроенную Аваковым систему, дескать, мояноваполіція работает отменно. И только вечно вставляющие свои пять копеек куда угодно Аваков и его друг Антон Геращенко традиционно хранят молчание. В принципе, они всегда так делают, когда речь идет о серьезных провалах правоохранительной системы.

А возмущенные украинцы уже начали сбор подписей за отставку главы МВД Арсена Авакова.