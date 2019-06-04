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Могли стрелять дети: в деле об убийстве 5-летнего мальчика всплывают жуткие подробности

17:00
В деле об убийстве Кирилла Тлявова появился фигурант-подросток - фото 1
В деле об убийстве Кирилла Тлявова появился фигурант-подросток

Судя по всему, ментов, пьянка которых с оружием привела к гибели Кирилла Тлявова, будут пытаться отмазывать до последнего. По крайней мере, уже сегодня в деле об убийстве появились новые подробности.

По некоторым данным, в данный момент следствие проверяет версию о том, что фатальный выстрел мог совершить сын одного из подозреваемых ментов Владимира Петровца.

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Судя по всему, шумную пьянку недолюстрированные Аваковым мусора затеяли в присутствие своих же отпрысков. И когда дело дошло до любимого развлечения - стрельбы - отказывать детворе они не стали. Впрочем, вполне может быть, что свалить вину за гибель малыша на 14-летнего подростка пытаются абсолютно осмысленно: возраст сына полицая неподсудный, так что нести уголовную ответственность за поступок он не может.

Всего же в деле фигурирует не двое "стражей порядка", а четверо. Правда, подозреваемыми официально пока числятся только Владимир Петровец и Иван Приходько.

Как известно, пятилетний пострадавший Кирилл Тлявов поступил в реанимацию Переяслав-Хмельницкой городской больницы 31 мая с тяжелой черепно-мозговой травмой. Никто не подозревал, что в мальчика стреляли, а игравшие с ним в момент ЧП дети сказали родителям, что он, наверное, упал и ударился о камень. Когда же врачи обнаружили пулевое ранение, малыша отправили в Киев. В столице спустя несколько дней Кирилл Тлявов скончался.

А пока медики боролись за жизнь маленького пациента, руководство Нацполиции активно отмазывало виновных в ЧП, поскольку они оказались правоохранителями. Сергей Князев устал рассказывать о том, что в ребенка стреляли не из табельного. Другие чиновники МВД и вовсе писали о необходимости наказать виновных (еще бы!), но хвалили выстроенную Аваковым систему, дескать, мояноваполіція работает отменно. И только вечно вставляющие свои пять копеек куда угодно Аваков и его друг Антон Геращенко традиционно хранят молчание. В принципе, они всегда так делают, когда речь идет о серьезных провалах правоохранительной системы.

А возмущенные украинцы уже начали сбор подписей за отставку главы МВД Арсена Авакова. И готовятся к акциям протеста.

 
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