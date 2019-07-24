Северная Корея арестовала российский корабль вместе с моряками

Власти КНДР прокидали друзей-русских

Пограничники из КНДР задержали рыболовное судно "Сянхайлинь-8" в ночь с 16 на 17 июля. Экипаж корабля состоял из 17 человек. Из них 15 - русские. Остальные оказались южнокорейцами.

Директор предприятия-владельца судна "Северо-восточной рыболовной компании" заявил о том, что о задержании моряков стало известно лишь во вторник, 23 июля, когда друзья Путина уже арестовали русских.

За все время отсутствия связи с адептами страны-террориста в фирме думали, что судно находится в дрейфе, а рации не работают по техническим причинам. Так что российским морякам нужно знать, что искать их никто не будет даже в случае наступления критической ситуации - все спишут на выдуманные причины.

В данный момент судно находится в порту Вонсан, а россияне гниют в тюрьме. Их обвиняют в нарушении зоны "военной охраны".

Русские же утверждают, что КНДР нарушила международную конвенцию ООН по морскому праву. Ту самую, на которую наплевали в Москве во время атаки в Керченском проливе.

Напомним, 25 ноября прошлого года в районе Керченского пролива российские пограничники обстреляли украинские военные суда и захватили два малых бронированных артиллерийских катера "Бердянск" и "Никополь" и рейдовый буксир "Яны Капу" вместе с 24 моряками, 3 из которых получили ранения.

28 января стало известно, что раненых украинцев, захваченных русскими в Черном море, перевели из медчасти московского СИЗО "Матросская тишина" в СИЗО "Лефортово".