Ким Чен Ын попробовал булку Путина - ФОТО, ВИДЕО

16:30 24 апреля,

Ким Чен Ын попробовал булку Путина - ФОТО, ВИДЕО

В среду, 24 апреля, главарь КНДР Ким Чен Ын прибыл в Россию. Дорогого гостя встретили караваем.

Бессменный чучхе, солнце Востока, бессмертный вождь, надежда всего корейского народа и т.д. и т.п. Ким Чен Ын впервые прибыл в братскую Россию на своем бронепоезде.

По приезде в запоребрик, его встретили аборигены Владивостока. Вырядившись в кокошники и прочие безвкусные атрибуты нацкостюма, россияне подсунули вождю каравай с солью.

Кима угощают сладким хлебом

Понравилось ли угощение корейцу – неизвестно. Ходят слухи, что он больше специализируется на швейцарских сырах.

Однако местная власть уже успела похвастаться невиданными доселе успехами.

"Этот пирог теперь считается святым для жителей Северной Кореи", - сообщила пресс-служба Приморской администрации.

Наверняка каравай увезли в КНДР. Должна же хоть чем-то Россия помочь братском народу! Да-да, именно братскому. Украинцы и белорусы им уже не "братья". Теперь у РФ осталась лишь такая родня.

Напомним, КНДР продолжает играть мускулами и грозить всему миру. Чем на этот раз удивит нас неугомонный Ким?

Как сообщает Центральное телеграфное агентство Северной Кореи, "маленькая, но гордая" страна испытала "боевую часть тактического управляемого оружия нового типа".

За происходящим лично следил бессменный вождь, чучхе и любитель швейцарских сыров Ким Чен Ын. Диктатор остался доволен увиденным и назвал это "событием очень весомого значения".

Какое именно оружеие испытали корейцы – неизвестно. Надеемся, что оно никак не связано с "высадкой" чучхеистов на Солнце и их "победой" на Чемпионате мира по футболу.