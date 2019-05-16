Судьи годами блокируют рассмотрение дел НАБУ

Судьи забивают на дела антикоррупционного бюро

Каждое четвертое уголовное дело, переданное детективами антикоррупционного бюро и САП в суды, вообще не рассматривается по существу. На столь печальную статистику пожаловались подопечные Артема Сытника, которые и без того не могут похвастаться успехами в работе.

В пресс-службе НАБУ заверили, что самое рекордное по срокам затягивания дело зависло в суде уже на целых 25 месяцев.

При этом когда судьи возьмутся за него, вообще неизвестно.

Всего же в канцеляриях судов, как утверждают в ведомстве, находятся 200 уголовных производств, по которым завершены досудебные расследования и направлены обвинительные акты или ходатайства об освобождении от ответственности.

"Каждое четвертое производство не рассматривается по существу. Совершенно не рассматривается дело о хищении имущества государственного проектного института "Запорожгражданпроект". По нему не было даже подготовительных заседаний, а обвинительный акт подан два года и месяц назад. Возможно, дело сдвинется с мертвой точки в июле 2019-го", - возмутились в НАБУ.

Кроме того, даже в тех производствах, которые начали рассматривать, судьи делают интервалы в два-три месяца из-за загружености, отпусков и командировок.

Как известно, судебная система Украины сбоит постоянно. Мало того, что в некоторых судах вообще нет служителей Фемиды, так еще и другие завалены делами под завязку. Существует и проблема с тем, как судьи принимают решения. Ангажированные и зашкваренные, они руководствуются совершенно не рамками закона, а лишь собственными интересами. Так и получается, что один и тот же судья может сначала принять одно решение, а затем, в точно такой же ситуации, - диаметрально противоположное.