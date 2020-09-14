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Суд защитил Ахметова от иска Укрэнерго на 425 млн

11:28
Суд защитил Ахметова от иска Укрэнерго на 425 млн - фото 1
Суд защитил Ахметова от иска Укрэнерго на 425 млн

Хозяйственный суд Львовской области отклонил иск Укрэнерго к олигарху Ринату Ахметову о взыскании 425,8 млн грн.

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Об этом сообщает Finbalance.

Свои исковые требования госпредприятие обосновывало ненадлежащим исполнением ответчиком условий договора о предоставлении услуг по передаче электрической энергии от 04.10.2019 в части оплаты за предоставленные услуги.

В свою очередь "ДТЭК Западэнерго", принадлежащее Ахметову, отметило, что осуществило оплату стоимости услуг по передаче электрической энергии, но только в части стоимости услуг, которые были употреблены компанией для собственных нужд. Следовательно, "Укрэнерго" будто бы не имело права включать объемы импорта/экспорта электроэнергии с объемами услуги, поскольку их включение не предусмотрено условиями упомянутого договора.

17 августа, выслушав доводы сторон, суд отклонил иск "Укрэнерго", мотивируя свое решение тем, исковые требования компании являются "необоснованными, не доказанными надлежащими и допустимыми доказательствами".

Напомним, банк Ахметова отсудил у Укрзализныци $22 млн.

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Укрэнерго Ринат Ахметов суд Новости Украина
Finbalance
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