Банк Ахметова отсудил у Укрзализныци $22 млн

Банк Ахметова отсудил у Укрзализныци $ 22 млн

Хозяйственный суд Киева постановил взыскать с Укрзализныци $22 млн задолженности Донецкой железной дороги в пользу банка ПУМБ, принадлежащего олигарху Ринату Ахметову.

Об этом сообщает Finbalance со ссылкой на вердикт суда.

"Суд сослался на выводы Большой Палаты Верховного Суда, согласно которым "Укрзализныця" является правопреемником ГП "Донецкая железная дорога" с даты госрегистрации АО "Укрзализныця", а отсутствие в передаточном акте ГП "Донецкая железная дорога" от 05.08.2015 определенного имущества или обязательств не свидетельствует о том, что УЗ не стала правопреемником за ними, поскольку УЗ как единственный правопреемник принял все имущество и все обязательства предприятий, прекращаются путем слияния", - сообщает издание.

Как уточняет СМИ, в 2020 г. ВСУ признал УЗ правопреемником ГП "Донецкая железная дорога» с даты госрегистрации акционерного общества - 21.10.2015. Таким образом УЗ обязана погасить все долги ГП "Донецкая железная дорога", не получив при этом от последнего никакого имущества в уставный капитал (при том, что в ОРДЛО - более 20 тыс. грузовых вагонов УЗ, почти 6 тыс. вагонов других собственников, почти 6 тыс. пассажирских вагонов и более 300 локомотивов).

Напомним, Украина закупит 1,2 млн тонн угля у Ахметова.