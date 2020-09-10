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Банк Ахметова отсудил у Укрзализныци $22 млн

13:25
Банк Ахметова отсудил у Укрзализныци $ 22 млн - фото 1
Банк Ахметова отсудил у Укрзализныци $ 22 млн

Хозяйственный суд Киева постановил взыскать с Укрзализныци $22 млн задолженности Донецкой железной дороги в пользу банка ПУМБ, принадлежащего олигарху Ринату Ахметову.

Ахметов возрадовался оправданию схемы "Роттердам+"

Об этом сообщает Finbalance со ссылкой на вердикт суда.

"Суд сослался на выводы Большой Палаты Верховного Суда, согласно которым "Укрзализныця" является правопреемником ГП "Донецкая железная дорога" с даты госрегистрации АО "Укрзализныця", а отсутствие в передаточном акте ГП "Донецкая железная дорога" от 05.08.2015 определенного имущества или обязательств не свидетельствует о том, что УЗ не стала правопреемником за ними, поскольку УЗ как единственный правопреемник принял все имущество и все обязательства предприятий, прекращаются путем слияния", - сообщает издание.

Как уточняет СМИ, в 2020 г. ВСУ признал УЗ правопреемником ГП "Донецкая железная дорога» с даты госрегистрации акционерного общества - 21.10.2015. Таким образом УЗ обязана погасить все долги ГП "Донецкая железная дорога", не получив при этом от последнего никакого имущества в уставный капитал (при том, что в ОРДЛО - более 20 тыс. грузовых вагонов УЗ, почти 6 тыс. вагонов других собственников, почти 6 тыс. пассажирских вагонов и более 300 локомотивов).

Напомним, Украина закупит 1,2 млн тонн угля у Ахметова.

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Новости Украина Ринат Ахметов Укрзализныця Верховный Суд Украины
Finbalance
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