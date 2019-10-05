Суд вынес вердикт водителю Зеленского. Раскрыты детали

Суд вынес вердикт водителю Зеленского. Раскрыты детали

Деснянский районный суд Киева вынес вердикт в отношении водителя президента Владимира Зеленского, который попал в ДТП 14 июля.

Об этом сообщают "Украинские новости" со ссылкой на ответ Нацполиции.

"Постановлением судьи Деснянского райсуда Лисовской от 3 сентября дело в отношении Довбни (инспектора батальона по обеспечению сопровождения патрульной полиции, - прим. ред.) закрыто в связи с отсутствием в его действиях состава административного нарушения", - говорится в документе.

Решение по второму водителю – Блощинскому – пока рассматривается Шевченковским судом столицы.

Напомним, 14 июля 2019 г. в Запорожской области кортеж Владимира Зеленского попал в ДТП. К счастью, никто не пострадал. Инцидент быстро стал одним из самых обсуждаемых в сети. В связи с чем решили собрать для вас самые интересные комментарии.