Суд вынес вердикт водителю Зеленского. Раскрыты детали
Деснянский районный суд Киева вынес вердикт в отношении водителя президента Владимира Зеленского, который попал в ДТП 14 июля.
Об этом сообщают "Украинские новости" со ссылкой на ответ Нацполиции.
"Постановлением судьи Деснянского райсуда Лисовской от 3 сентября дело в отношении Довбни (инспектора батальона по обеспечению сопровождения патрульной полиции, - прим. ред.) закрыто в связи с отсутствием в его действиях состава административного нарушения", - говорится в документе.
Решение по второму водителю – Блощинскому – пока рассматривается Шевченковским судом столицы.
Напомним, 14 июля 2019 г. в Запорожской области кортеж Владимира Зеленского попал в ДТП. К счастью, никто не пострадал. Инцидент быстро стал одним из самых обсуждаемых в сети. В связи с чем решили собрать для вас самые интересные комментарии.