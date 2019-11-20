Суд вернул паспорт генералу СБУ, обвиняемому в расстрелах на Майдане

Александру Щеголеву дали паспорт "для медобследования"

Адвокат российских террористов, ватников и коллаборантов Валентин Рыбин, представлявший интересы Нели Штепы, заключенных в Украине боевиков из РФ, Владимира Цемаха и других преступников, находится на пути к победе в деле экс-начальника СБУ в Киеве и области Александра Щеголева.

Вечером в среду, 20 ноября, судьи Шевченковского суда Киева поставновили вернуть внутренний паспорт бывшему руководителю управления СБУ столицы и области, которого обвиняют в организации силового штурма Майдана 18 февраля 2014-го.

По данным следствия Александр Щеголев фактически непосредственно причастен к гибели Небесной сотни, но это никак не влияет на то, чтобы генерала спецслужбы в итоге посадили. С 20 августа 2015-го, когда обвиняемого задержали, он находился под стражей.

Но почти сразу после смены власти в стране экс-руководителя СБУ Киевской области отпустили под домашний арест. Этого добился все тот же украинофоб Рыбин, который известен тактикой постепенно выбивать свободу для русских убийц и украинских предателей.

Теперь же, что логично, адвокат подал судьям прошение вернуть обвиняему в организации массового убийства генералу и украинский, и заграничный паспорт якобы "для прохождения медицинского обследования".

Согласившись с доводами юриста о том, что без паспорта подозреваемый "никак не сможет обратиться к медикам", а это якобы будет нарушением его конституционных прав, судьи сумели окунуться в вымышленную реальность и интерпретировали идеи отпустить виновного в гибели протестующих на свободу в жизнь.

Следующим уровнем попустительства для Щеголева станет уже выезд за границу под предлогом какого-нибудь "срочного лечения неизвестной миру болезни".