Портнов призвал Рябошапку расследовать "преступления активистов Майдана"

Портнов требует реванша

Гнилая сущность вернувшегося в Украину и отлично себя чувствующего при новой власти Андрея Портнова раскапывается с каждым днём.

Бывший заместитель главный Администрации президента времён Яныка фактически потребовал, чтобы генпрокурор Руслан Рябошапка перестал вести дела против карателей из "Беркута".

При этом Портнов также заявил, что "человеку Зеленского" нужно заняться расследованиями против участников Революции достоинства, а также поувольнять из ГПУ "преступную организацию, которая до сих пор работает в офисе прокуратуры".

На своей странице в Facebook соратник Яныка, рыгов и Богдана объявил о том, что уголовные дела о расстреле спецназовцами Небесной сотни нужно прикрывать.

"Друзья, в стране уже полтора месяца, как назначен главный прокурор, но до сих пор нет никаких его действий по делу Майдана. Думаю, не надо делать вид, что вопрос рассосется само собой. До сих пор в офисе прокуратуры действует преступная организация, целью которой была реабилитация лиц, причастных к расстрелам сотрудников милиции и провокаций убийств участников Майдана, хищение оружия, захватов воинских частей и государственных учреждений", - заявил один из причастных к разгонам активистов Евромайдана деятелей.

Портнов уже в открытую заявил, что всем боевикам "Беркута" нужно объявить амнистию, даже тем, кто расстреливал протестующих.

Судя по всему, Портнов теперь вполне может накатать заяву в ГБР на Рябошапку и преследующих бывших спецназовцев.

Никаких комментариев в ответ на провокацию пособника Яныка от Руслана Рябошапки или кого-либо из представителей действующих властей пока не было.