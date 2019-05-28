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Суд простил мэра Сум за коррупционные преступления

08:00
Мэр Сум виновен, но даже не оштрафован - фото 1
Мэр Сум виновен, но даже не оштрафован

Александр Лысенко, городской голова областного центра, умудрился нарушить закон, но был при этом прощён. Более того, чиновник по-прежнему может занимать государственные должности и является мэром.

Очередной случай, свидетельствующий о полной импотенции уголовно-процессуальной системы в нашей стране, произошёл в Заречном суде Сум, где рассматривали дело против местного мэра.

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Лысенко в 2017 году навыписывал себе премий, оказался виновным в совершении преступления, но не был наказан.

По данным следствия, которые судьи признали правдивыми, будучи городским головой, чиновник подписывал документы о выдаче себе же от 65 до 270% оклада за интенсивность труда.

Само собой, ни полномочий, ни оснований для такого действия, у мэра не было.

За что в НАПК и решили составить против него несколько протоколов по части третьей статьи 38 КУоАП. Дело коррупционеров ушло в суд, но продолжения не получило. В суде мэр сначала признал, что выписывал премии, но не считал себя виновным в правонарушении. Затем же прибегнул к простой схеме - "заболел".

Целых три месяца чиновник не приходил на заседания, а когда судьи в итоге решили признать его виновным, оказалось, что сроки рассмотрения дела уже закончились.

Согласно УПК, с момента обнаружения преступления до суда должно пройти не больше трёх месяцев. Поэтому дело просто закрыли, а Лысенко отпустили.

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