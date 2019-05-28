Суд простил мэра Сум за коррупционные преступления
Александр Лысенко, городской голова областного центра, умудрился нарушить закон, но был при этом прощён. Более того, чиновник по-прежнему может занимать государственные должности и является мэром.
Очередной случай, свидетельствующий о полной импотенции уголовно-процессуальной системы в нашей стране, произошёл в Заречном суде Сум, где рассматривали дело против местного мэра.
Лысенко в 2017 году навыписывал себе премий, оказался виновным в совершении преступления, но не был наказан.
По данным следствия, которые судьи признали правдивыми, будучи городским головой, чиновник подписывал документы о выдаче себе же от 65 до 270% оклада за интенсивность труда.
Само собой, ни полномочий, ни оснований для такого действия, у мэра не было.
За что в НАПК и решили составить против него несколько протоколов по части третьей статьи 38 КУоАП. Дело коррупционеров ушло в суд, но продолжения не получило. В суде мэр сначала признал, что выписывал премии, но не считал себя виновным в правонарушении. Затем же прибегнул к простой схеме - "заболел".
Целых три месяца чиновник не приходил на заседания, а когда судьи в итоге решили признать его виновным, оказалось, что сроки рассмотрения дела уже закончились.
Согласно УПК, с момента обнаружения преступления до суда должно пройти не больше трёх месяцев. Поэтому дело просто закрыли, а Лысенко отпустили.