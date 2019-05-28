Суд простил мэра Сум за коррупционные преступления

Мэр Сум виновен, но даже не оштрафован

Александр Лысенко, городской голова областного центра, умудрился нарушить закон, но был при этом прощён. Более того, чиновник по-прежнему может занимать государственные должности и является мэром.

Очередной случай, свидетельствующий о полной импотенции уголовно-процессуальной системы в нашей стране, произошёл в Заречном суде Сум, где рассматривали дело против местного мэра.

Лысенко в 2017 году навыписывал себе премий, оказался виновным в совершении преступления, но не был наказан.

По данным следствия, которые судьи признали правдивыми, будучи городским головой, чиновник подписывал документы о выдаче себе же от 65 до 270% оклада за интенсивность труда.

Само собой, ни полномочий, ни оснований для такого действия, у мэра не было.

За что в НАПК и решили составить против него несколько протоколов по части третьей статьи 38 КУоАП. Дело коррупционеров ушло в суд, но продолжения не получило. В суде мэр сначала признал, что выписывал премии, но не считал себя виновным в правонарушении. Затем же прибегнул к простой схеме - "заболел".

Целых три месяца чиновник не приходил на заседания, а когда судьи в итоге решили признать его виновным, оказалось, что сроки рассмотрения дела уже закончились.

Согласно УПК, с момента обнаружения преступления до суда должно пройти не больше трёх месяцев. Поэтому дело просто закрыли, а Лысенко отпустили.