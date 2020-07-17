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Суд продлил арест Кузьменко и Антоненко и ограничил работу адвокатов

09:00
Судилище по делу Шеремета продолжается - фото 1
Судилище по делу Шеремета продолжается

Вечером в четверг и в ночь на пятницу в Печерском районном суде Киева продолжили ломать судьбы детскому хирургу Юлии Кузьменко и бойцу ССО Андрею Антоненко, которых по заказу Авакова незаконно обвинили в убийстве российского журналиста Павла Шеремета.

Вопреки полному отсутствию доказательств вины задержанных, их алиби и имеющимся задокументированным свидетельствам того, что дело против них было сфабриковано, аваковско-мусорская система упрятала Антоненко и Кузьменко в СИЗО еще на два месяца.

В минюсте подтвердили, что менты сфабриковали главное доказательство по делу Шеремета

Вечером в четверг судья Виталий Писанец принял решение по Кузьменко, а позже - по Риффмастеру. Более того, прокурорские заявили суду о том, что требуют ограничить время изучения материалов уголовного дела адвокатами. С учетом того, что менты просто "потеряли" почти целый том дела, а также текст подозрения, мусора требуют юристов готовиться к судебным заседаниям по переданным им копиям документов, которые однозначно будут отличаться от тех, которые пособники Авакова представят в суде.

В рассмотрении ходатайства об ограничении сроков для вычитки материалов дела суд объявил перерыв, хотя их работу все равно ограничили, ведь апеллировать к требованиям обвинителей им нужно, владея нюансами производства.

Как известно, недавно Апелляционный суд Киева снял электронный браслет с третьей подозреваемой в причастности к убийству журналиста - военной медсестры Яны Дугарь.

Напомним, 20 июля 2016 года в центре Киева взорвали машину руководителя "Украинской правды" Алены Притулы, в которой находился Павел Шеремет. Взрывом журналисту почти полностью оторвало ногу: он погиб на месте.

Позже генпрокурор Юрий Луценко заявил подтвердил первоначальную версию следствия: имела место детонация взрывного устройства. Пятый президент Петр Порошенко поручил правоохранителям немедленно расследовать убийство журналиста, но никто не спешил этого делать. С 24 июля 2018 г. полиция засекретила все решения судов в деле об убийстве.

12 декабря 2019 г. полиция наконец озвучила результаты расследования. По версии правоохранителей, убийство Шеремета организовала и спланировала "преступная группа, состоявшая из ветеранов АТО". Лидером ее менты поначалу почему-то решили считать Андрея Антоненко, который, как свидетельствуют экспертизы из уголовного дела, не совсем-то и подходит под описание заснятых камерами наблюдения исполнителей. По крайней мере, только в одной экспертизе указано, что сходство "Риффмастера" с отображенным на видео человеком "условно-достаточное". В психологической экспертизе указана идентичность подозреваемого с убийцей, а в портретной специалисты пришли к выводу, что на записи не Антоненко.

Военнослужащая Яна Дугарь, которой полицейские шьют соучастие в преступлении, вообще не была в Киеве в даты подготовки убийства Шеремета. А волонтер и детский хирург из "Охматдета" Юлия Кузьменко переписывалась в Facebook с домашнего айпи в вечер закладки взрывного устройства, хотя менты говорят, что ее телефон был выключен. Более того, в момент подрыва взрывчатки она находилась в больнице.

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Арсен Аваков уголовное дело убийство Убийство Шеремета Павел Шеремет Новости
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