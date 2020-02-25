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Суд посадил в СИЗО четырех участников протеста в Новых Санжарах

Вчера, 19:40
В уголовных делах по протестам в Новых Санжарах фигурируют шесть человека - фото 1
В уголовных делах по протестам в Новых Санжарах фигурируют шесть человека

Во вторник, 25 февраля, в полиции Полтавской области заявили об избрании меры пресечения для четырех из пяти задержанных за нарушение правопорядка "титушек". Их отправили под стражу.

Как утверждает представитель полиции региона Юрий Сулаев, задержанные проходят подозреваемыми по статье 294 УК Украины - "Массовые беспорядки".

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- Сегодня пяти лицам было сообщено о подозрении. Октябрьским судом Полтавы четырем из них уже избрана мера пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток, - подчеркнул офицер. - Еще один человек также будет доставлен ​​в суд для принятия решения об избрании меры пресечения, но к служителям Фемиды его отправят только после того, как найдут.

В то же время в пресс-службе копов сегодня заявили об открытии еще одного уголовного дела. Ему шьют подозрение в покушении на насильственные действия в отношении полицейского.

Напомним, 20 февраля в Новых Санжарах Полтавской области начались массовые протесты против прибытия эвакуированных украинцев из Уханя. На фоне разгоревшихся столкновений, местные депутаты обратились к президенту Владимиру Зеленскому с просьбой не привозить в поселок эвакуированных украинцев.

После драк и провокаций копы открыли пять уголовных дел. Так, в ЕРДР внесли сведения о совершении преступлений, квалифицированных по статьям 293 УК Украины - "Групповое нарушение общественного порядка", 294 - "Массовые беспорядки", 161 - "Нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности или отношения к религии", 279 - "Блокирование транспортных коммуникаций, а также захват транспортного предприятия" и 345 - "Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа".

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