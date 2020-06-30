Суд полностью оправдал азербайджанцев, которые побили Найема

Обидчиков Найема оправдал суд

Во вторник, 30 июня, в Шевченковском районном суде Киева прошло заседание по делу об избиении Мустафы Найема группой лиц, которых экс-нардеп спровоцировал на конфликт в 2018-м году.

Как сообщил брат пострадавшего и по совместительству его адвокат Маси Найем на своей странице в Facebook, всех подозреваемых в деле служитель Фемиды Оксана Голуб полностью оправдала.

"Судья Шевченковского районного суда оправдала Умолта Темербулатова, Ахмеда Саитова, а также Магомеда-Салиха Саитова вместе с Магометом-Амином Саитовым, чье дело рассматривается отдельно. Они напали на Мустафу Найема рядом с Бессарабским рынком. Конфликт был спровоцирован нарушением правил дорожного движения одним из обвиняемых. Но теперь об этом писать нельзя, потому что господа оправданы. О чем есть соответствующее решение суда".

По словам юриста, в суде он настаивал на предвзятости суда и дважды заявлял отвод, но ходатайство удовлетворено не было.

Теперь Найем-младший с коллегой приступают к подготовке обращения в апелляционную инстанцию.

Напомним, 30 апреля 2018-го в центре Киева нардеп создал аварийную ситуацию на дороге после того, как его обогнали молодые люди на "Мерседесе" G-класса. Найем хотел заставить своих обидчиков остановиться, но получил по лицу.

Полиция открыла два уголовных производства по факту нападения на одиозного политика. Правоохранители задержали троих подозреваемых. Четвертый сбежал с места преступления, а позже - и из страны.