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Суд по MH17: Адвокаты боевиков избрали тактику защиты

09:20
Суд по MH17: Адвокаты боевиков избрали тактику защиты - фото 1
Суд по MH17: Адвокаты боевиков избрали тактику защиты

Украинская делегация, присутствовавшая на суде по делу MH17, раскрыла тактику защиты боевиков "ДНР".

В деле о MH17 появятся новые подозреваемые – заявление

Об этом сообщает "Громадське" со ссылкой на представительницу МИД Украины Оксану Золотраеву.

По словам дипломата, на прошедших слушаниях дела защита одного из обвиняемых, - Олега Пулатова, - постоянно "перекручивала фокус внимания", затягивая таким образом судебный процесс.

"Недаром нидерландский прокурор в начале своей речи обращал внимание на то, что это дело не о закрытии Украиной авиапространства. Это совсем о другом. Но это тактика линии защиты — перекручивать фокус внимания от подозреваемых на другие детали. Мы знаем, что прокуроры дадут достойный ответ на вопрос, почему Украина не закрыла свое воздушное пространство", - заявила дипломат.

Напомним, 9 марта 2020 г. в пригороде Амстердама (Нидерланды) суд начал слушание по делу малазийского "Боинга", сбитого боевиками в июле 2014 г. Никто из обвиняемых на процесс не явился. Подробнее об этом читайте здесь.

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Громадське
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