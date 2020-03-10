Суд по MH17: Адвокаты боевиков избрали тактику защиты

Суд по MH17: Адвокаты боевиков избрали тактику защиты

Украинская делегация, присутствовавшая на суде по делу MH17, раскрыла тактику защиты боевиков "ДНР".

Об этом сообщает "Громадське" со ссылкой на представительницу МИД Украины Оксану Золотраеву.

По словам дипломата, на прошедших слушаниях дела защита одного из обвиняемых, - Олега Пулатова, - постоянно "перекручивала фокус внимания", затягивая таким образом судебный процесс.

"Недаром нидерландский прокурор в начале своей речи обращал внимание на то, что это дело не о закрытии Украиной авиапространства. Это совсем о другом. Но это тактика линии защиты — перекручивать фокус внимания от подозреваемых на другие детали. Мы знаем, что прокуроры дадут достойный ответ на вопрос, почему Украина не закрыла свое воздушное пространство", - заявила дипломат.

Напомним, 9 марта 2020 г. в пригороде Амстердама (Нидерланды) суд начал слушание по делу малазийского "Боинга", сбитого боевиками в июле 2014 г. Никто из обвиняемых на процесс не явился. Подробнее об этом читайте здесь.