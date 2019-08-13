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Суд отказался арестовывать судно, которое возило топливо террористам

17:00
Херсонский суд отказался наложить арест на судно "Мария" - фото 1
Херсонский суд отказался наложить арест на судно "Мария"

Во вторник, 13 августа, Херсонский городской суд отказал в удовлетворении ходатайства прокуратуры Крыма и СБУ, которые настаивали на аресте судна "Мария", которое участвовало в перевозке дизеля для ЧФ РФ в 2015-м году.

Сегодня в Telegram-канале прокуратуры Автономной Республики Крым сообщили о том, что готовят апелляционную жалобу на весьма спорное решение служителей Фемиды.

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Как утверждают в ведомстве, танкер "Вилга", который недавно был переименован в "Марию", нужно было бы арестовать, поскольку с его помощью владельцы нарушали международные законы и помогали российским террористам поддерживать боеспособность базирующегося в оккупированном Крыму Черноморского Флота.

Напомним, 10 августа прокуратура АРК провела обыск в Херсоне на судне "Мария".

Как свидетельствуют документы, в июне 2015 года это же судно, но под названием "Вилга", поставляло топливо для подразделений Черноморского флота России в Севастополе.

В реестрах международного судоходства упоминается танкер с прежним названием и данными IMO: 9109811; MMSI: 272791000.

По данным сайта MarineTraffic, он сейчас находится на причале нефтегавани Херсона.

Как известно, после захвата Крыма Верховная Рада объявила все порты полуострова закрытыми, а вход в них любого корабля стал нарушением законов Украины и международных норм судоходства.

Напомним, 25 июля в украинском порту Измаил задержали, а 30 июля по решению суда арестовали российский танкер Nika Spirit, который использовался Россией для блокирования Керченского пролива и трех украинских военных кораблей, а также незаконного силового захвата 24 украинских моряков.

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