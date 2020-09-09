Суд обязал СБУ расследовать госизмену Ермака

Подчиненных Баканова заставили расследовать предательство Ермака

Днем в среду, 9 сентября, Шевченковский районный суд сделал "подарок" главе Офисе президента Ермаку.

Речь идет о возможном срыве операции украинских спецслужб по вербовке и задержанию наемников и убийц из ЧВК "Вагнера" усилиями главы Офиса президента Андрея Ермака.

Заявление о якобы совершенном соратником Зеленского преступлении написал в СБУ фигурант "пленок Ермака" Дмитрий Штанько. Всевозможную поддержку по понятным причинам ему оказывали представители проевропейски настроенных оппозиционных политсил. Впрочем, само собой, подчиненные Баканова проигнорировали даже необходимость внесения документов в ЕРДР и не хотели расследовать дело против влиятельнейшего человека в стране.

Как написал на своей странице в Twitter нардеп Владимир Арьев, несмотря на то, что служители Фемиды обязали следователей СБУ выполнять свою работу, соратники Порошенко будут требовать создания временной следственной комиссии в Верховной Раде.

"Только что Шевченковский суд обязал СБУ открыть производство по статье 111 по Ермаку! Дело связано со сливом операции по вагнеровцам. На честное следствие от Баканова надежд мало, поэтому мы продолжаем требовать создания ВСК в парламенте", - подчеркнул Арьев.

️ Щойно Шевченківський суд зобов‘язав СБУ відкрити провадження по ст.111 щодо Єрмака! Справа пов‘язана зі зливом операції щодо вагнерівців. На чесне слідство від Баканова надій мало, тому ми продовжуємо вимагати створення тимчасової слідчої комісії у Верховній Раді #Вагнергейт pic.twitter.com/74fQnm1UGO — Volodymyr Ariev (@VolodymyrAriev) September 9, 2020

Напомним, судя по существующим документам, в августе этого года СБУ и Главное управление разведки проводили спецоперацию по задержанию боевиков ЧВК "Вагнера"-участников военных преступлений на территории Украины. Однако планы правоохранителей были сорваны: Офис президента Украины отменил спецоперацию, мотивируя свое решение боязнью сорвать новый обмен пленными с российскими боевиками. Официально на Банковой рассказывают о том, что никакой операции не было, но существуют доказательства обратного.