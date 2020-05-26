Суд назначил неадекватный залог Яне Дугарь и оставил Антоненко с Кузьменко под арестом

Судилище по делу Шеремета продолжается

В понедельник, 25 мая, в многократно зашкваренном Печерском суде Киева прошло очередное судилище по избранию мер пресечения фигурантам шитого белыми нитками дела об убийстве Павла Шеремета.

Вопреки отсутствию доказательств хотя бы причастнсти Андрея Антоненко, Юлии Кузьменко и Яны Дугарь к гибели российского журналиста, судьи по-прежнему продолжили свою тактику и решили не только не выпускать подозреваемых на свободу, но и усилить меры для находящейся под домашним арестом военнослужащей.

В ходе вчерашних заседаний сменившиеся прокуроры заявили о том, что требуют для Яны Дугарь увеличения залоговой суммы - до 168 тысяч гривен. Эта цифра составляет несколько годовых доходов военной медсестры и для девушки просто неподъемная.

Что же касается Риффмастера, то его без всяких на то причин снова закрыли в СИЗО - до 23 июля. При немалом количестве поручителей.

А уже в ночь на сегодня, после отвода судьи, в райсуде объявили меру пресечения для Юлии Кузьменко. Как оказалось, от смены служителя Фемиды вердикт в нашей стране не меняется. Ее также оставили под стражей.

Напомним, сворачивать дело в ускоренном темпе мусора и прокурорские начали сразу же после пресс-конференции Зеленского, с которого спросили за безвинно сидящих людей. Правда, судя по всему, власть имущие, решили продолжать беспредел, закрыть досудебное расследование и отправить дело в суд для рассмотрения по существу. И хотя даже представленные ментами "доказательства вины" подозреваемых противоречат друг другу и являются исключительно косвенными, уверенности в том, что дело развалится в суде нет. Потому что служители Фемиды почти полгода принимают исключительно политические решения.

Напомним, 20 июля 2016 года в центре Киева взорвали машину руководителя "Украинской правды" Алены Притулы, в которой находился Павел Шеремет. Взрывом журналисту почти полностью оторвало ногу: он погиб на месте.

Позже генпрокурор Юрий Луценко заявил подтвердил первоначальную версию следствия: имела место детонация взрывного устройства. Пятый президент Петр Порошенко поручил правоохранителям немедленно расследовать убийство журналиста, но никто не спешил этого делать. С 24 июля 2018 г. полиция засекретила все решения судов в деле об убийстве.

12 декабря 2019 г. полиция наконец озвучила результаты расследования. По версии правоохранителей, убийство Шеремета организовала и спланировала "преступная группа, состоявшая из ветеранов АТО". Лидером ее менты поначалу почему-то решили считать Андрея Антоненко, который, как свидетельствуют экспертизы из уголовного дела, не совсем-то и подходит под описание заснятых камерами наблюдения исполнителей. По крайней мере, только в одной экспертизе указано, что сходство "Риффмастера" с отображенным на видео человеком "условно-достаточное". В психологической экспертизе указана идентичность подозреваемого с убийцей, а в портретной специалисты пришли к выводу, что на записи не Антоненко.

Военнослужащая Яна Дугарь, которой полицейские шьют соучастие в преступлении, вообще не была в Киеве в даты подготовки убийства Шеремета. А волонтер и детский хирург из "Охматдета" Юлия Кузьменко переписывалась в Facebook с домашнего айпи в вечер закладки взрывного устройства, хотя менты говорят, что ее телефон был выключен. Более того, в момент подрыва взрывчатки она находилась в больнице.