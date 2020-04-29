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Суд назначил Микитасю 100-миллионный залог: Раскрыты детали

21:55
Суд назначил Микитасю 100-миллионный залог: Раскрыты детали - фото 1
Суд назначил Микитасю 100-миллионный залог: Раскрыты детали

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) стянул с экс-нардепа Максима Микитася 30 млн грн залога и назаначил новый в размере 100 млн грн.

Микитась попытался сбежать из Украины. Но что-то пошло не так

Об этом сообщает пресс-служба ЦПК.

"Апелляционная палата решила не взимать все 80 млн грн залога с Микитася, как ранее постановила первая инстанция ВАКС, ограничившись 30 млн. Но размер нового залога увеличили до 100 млн грн, поэтому теперь Микитась должен оплатить еще 50 млн. Это решение окончательное и обжалованию не подлежит. Внести средства подозреваемый должен в течение пяти дней, иначе ему грозит содержание под стражей", - говорится в сообщении.

Для справки

Экс-нардеп Максим Микитась обвиняется в заключении ряда договоров между подконтрольными ему лицами и экс-главой Нацгвардии Украины Юрием Аллеровым.

По данным следствия еще в 2000-х гг. Нацгвардия и строительный подрядчик подписали соглашение о сооружении жилищного комплекса на Печерске (в центре Киева – прим. ред), в котором правоохранители должны были получить 50 квартир и 30 паркомест.

Но время шло и Нацгвардия неожиданно решила отказаться от упомянутого жилья в обмен на 65 квартир у ст. м. Бориспольская.

Стоимость недвижимости оказалась на 81 635 448 грн меньше той, которая имела место быть у квартир на Печерске. Следовательно, - полагают следователи – обмен был неравноценным.

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Максим Микитась суд антикоррупционный суд Новости Украина
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