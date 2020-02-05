Миллион долларов в месяц: копы нахлобучили международное онлайн-казино (ФОТО)

Копы накрыли организаторов работы огромного онлайн-казино

В среду, 5 февраля, сотрудники киберполиции накрыли деятельность нелегального игорного заведения, которое действовало в сети под прикрытием официального "бизнеса". Как утверждают правоохранители, злоумышленники менее чем за месяц вышли на рынки Украины, Европы, Австралии и США.

Прибыль преступников в первый же месяц их работы составила 1 миллион долларов.

По данным следствия, трое киевлян 1979, 1983 и 1986 годов рождения создали фейковую фирму, которая якобы занималась IT-разработками. Под видом легального бизнеса злоумышленники организовали работу нескольких офисов в столице. Трудились там специалисты, которые сумели самостоятельно создать и администрировать несколько сайтов с онлайн-казино.

"Подозреваемые зарегистрировали интернет-платформу для привлечения партнеров и игроков. Незаконная деятельность распространялась в сети как для украинского рынка, так и для Европы, Австралии и США, - отметили копы. - Правоохранители провели обыски, в ходе которых изъяли 54 системных блока и 27 ноутбуков, на которых было программное обеспечение для предоставления незаконных услуг через онлайн-казино. Также изъяли четыре жестких диска, флэш-накопители и документацию, подтверждающую незаконную деятельность".

Полицейские и прокуроры готовят уведомление о подозрении для всех организаторов нелегальной работы.