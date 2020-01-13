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Суд арестовал террориста, покушавшегося на разведчика ВСУ

12:30
Суд арестовал террориста, покушавшегося на разведчика ВСУ - фото 1
Суд арестовал террориста, покушавшегося на разведчика ВСУ

Харьковский суд арестовал экс-нацгвардейца за покушение на разведчика ВСУ.

В полиции заявили о задержании убийц Амины Окуевой (ВИДЕО)

Об этом сообщает пресс-служба ОГУ.

"По ходатайству прокуратуры Харьковской области Киевский районный суд. Харькова избрал меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога харьковчанину, который подозревается в покушении на убийство экс-разведчика ВСУ вероятно по заказу РФ", - говорится в сообщении.

Напомним, 9 января сотрудники СБУ задержали харьковчанина за покушение на ветерана ВСУ. Как сообщают правоохранители, экс-нацгвардеец был завербован российскими спецслужбами.

Дальнейшие его действия российские кураторы согласовывали через мобильный мессенджер. За убийство бывшего командира исполнителю было обещано денежное вознаграждение. Подробности читайте по ссылке.

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