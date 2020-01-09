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Киллер попытался подорвать экс-командира ВСУ, но ему не повезло– ВИДЕО

19:00
Киллер попытался подорвать экс-командира ВСУ, но ему не повезло– ВИДЕО - фото 1
Киллер попытался подорвать экс-командира ВСУ, но ему не повезло– ВИДЕО

В Харькове сотрудники СБУ предотвратили покушение на экс-командира ВСУ, организованное спецслужбами РФ.

Матерый диверсант из "ЛНР" присел на 9 лет

Об этом сообщает пресс-служба Службы безопасности Украины.

"Для совершения преступления российские спецслужбы привлекли харьковчанина, проходившего ранее военную службу в Национальной Гвардии Украины, но позже уволенного из-за компрометирующих обстоятельств. Харьковчанин получил задание во время краткосрочного выезда в Россию. Дальнейшие его действия российские кураторы согласовывали через мобильный мессенджер. За убийство бывшего командира исполнителю было обещано денежное вознаграждение", - говорится в сообщении.

Киллер попытался подорвать экс-командира ВСУ, но ему не повезло– ВИДЕО - фото 194093

Как уточнили правоохранители, таким образом российские спецслужбы планировали отомстить украинскому военнослужащему за успешные операции против "ЛДНР".

Харьковчанин попытался убить ветерана с помощью взрывчатки, однако его планам помешали сотрудники СБУ.

Киллер попытался подорвать экс-командира ВСУ, но ему не повезло– ВИДЕО - фото 194094

"В рамках начатого уголовного производства решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении в совершении преступления и избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей. Операция проводилась под процессуальным руководством областной прокуратуры", - уточнили правоохранители.

Напомним, опасный киллер вышел на свободу под залог.

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