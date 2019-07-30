Суд арестовал блокировавший Керченский пролив российский танкер NEYMA

Приморский суд арестовал российское судно

Владельцы российского судна, которое использовали для препятствования прохождению украинских катеров и буксира, еще долго не смогут получить свое корыто в пользование. Во вторник, 30 июля, Приморский районный суд Одессы постановил арестовать танкер NEYMA вместе со всей документацией.

Об этом сегодня на своей странице в Facebook написал военный прокурор Анатолий Матиос, чьи подчиненные уже наверняка готовят эпичный видосик о своей победе в духе "Игры престолов" или другого популярного сериала.

По словам заместителя Луценко, под которым шатается кресло, суд наложил арест на танкер, а также на изъятые в ходе обыска документы.

"По результатам рассмотрения соответствующего ходатайства судом наложен арест на указанное судно вместе с изъятыми при обыске документами. Мы это сделали. Точка, - написал Матиос, разоблачив российские фейки о "незаконности обыска без разрешения консула". - Судно после прохождения им пограничного и таможенного контроля на территории Украины, считается имеющим открытую границу. В соответствии с нормами действующих международных договоров, ратифицированных как Россией, так и Украиной, необходимость получения согласия или разрешения представителя дипломатического представительства или консульского учреждения иностранного государства для проведения на территории Украины следственных действий на морском или речном транспорте не предусмотрена. Мы это сделали законно. Точка".

Напомним, 25 июля СБУшники провели обыск на танкере NEYMA, который оказался переименованным NIKA SPIRIT. Именно с помощью этого судна российские террористы заблокировали проход украинским кораблям через Керченский пролив.

Спустя несколько часов путинские оккупанты похитили 24 моряка ВСУ, а также захватили два артиллерийских катера и буксир.