СБУ задержала российский танкер, которым блокировали военные корабли в Керченском проливе

Украинская спецслужба задержала корабль-участник атаки в Керченском проливе

В четверг, 25 июля, сотрудники Службы безопасности вместе с военной прокуратурой задержали российский танкер "NEYMA", который использовали для блокировки прохода украинским морякам через Керченский пролив.

Как оказалось, русские решили протащить этот же танкер в порт Измаила, но уже с другим названием - NIKA SPIRIT.

Поскольку судно шло под флагом страны-террориста, а также имело тот же уникальный модификатор 8895528, который был указан на "Нейме", корабль-нарушитель был идентифицирован.

Русские просто изменили название корабля и думали, что им все сойдет с рук

Приплыли агрессоры с командой корабля на украинскую территорию 24 июля, а уже сегодня их всех паканули.

Только сейчас на танкере закончили обыск с изъятием всех документов и бортовых журналов. Нашли ли правоохранители записи переговоров в момент атаки в Керченском проливе, неизвестно.

Видео задержания пособников оккупантов:

"По факту блокирования танкером NEYMA Керчь-Еникальского канала в Керченском проливе следователями СБУ, в процессуальным руководством Военной прокуратуры, было начато и проводится досудебное расследование, - отметили в спецслужбе. - Вопреки норм международного морского права военнослужащие пограничных войск ФСБ РФ незаконно, с применением оружия заблокировали движение украинских военных кораблей во время прохода Керчь-Еникальского канала в Керченском проливе с помощью танкера NEYMA. Такие незаконные действия способствовали насильственной, с применением оружия остановке и захвату пограничниками ФСБ РФ украинских военных кораблей вместе с 24 членами экипажа".

Теперь же морякам "Ники спирит" "светит" лет 15 - за диверсию и государственную измену. Это в том случае, если они являются гражданами Украины.