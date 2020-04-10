Шьют убийство: ГБР ворвалось с обысками по делам Майдана к экс-нардепу Черновол

Следователи ищут у Черновол штаны, в которых она была на Майдане

Правоохранительные органы усиливают давление на представителей бывших властей, которые поддерживали Евромайдан. Утром в пятницу, 10 апреля, детективы ГБР вместе со спецназом приперлись к полоумной экс-депутату Татьяне Черновол.

Как следует из постановления Печерского райсуда столицы, последователи Венедиктовой, которая слишком активно топит за Антимайдан и ненавидящих Украину Портновых, подозревают Черновол в "убийстве по сговору особенно опасным для жизни людей способом".

Когда и где на тот момент журналистка совершила "преступление", неизвестно, но в документах указана дата 18 февраля и речь идет о том, что Черновол инициировала захват офиса рыгов на Липской после убийств активистов в Мариинском парке. Якобы именно экс-нардеп вместе с неизвестными ватным следователям лицами была причастна к поджогу офиса регионалов, из-за чего погиб человек.

Об обысках на своей странице в Facebook написал действующий нардеп от "Европейской солидарности" Николай Княжицкий:

"Татьяна живет под Киевом в родительском доме с двумя детьми. Обыскивают Таню по делу Майдана. Они тогда Ее добили- хотят сейчас. Конечно, это нужно делать в 6 утра. Ищут штаны и шлем, в которых она на Майдане ходила. Представляю лицо ее детей, наблюдают за действиями этой орды в собственном доме".

Напомним, нынешний руководитель генеральной прокуратуры Ирина Венедиктова крайне лестно отзывается о пророссийском бывшем замглавы АП времен Януковича Андрее Портнове, который активно борется с любым проявлением всего украинского. Кроме того, генпрокурор топит за снятие амнистии с активистов Майдана и за привлечение стоявших за свободу нашей страны под пулями к уголовной ответственности. Аналоггичную позицию, судя по всему, проявляют и в ГБР, где расследовать общественно значимые дела посадили бывшего адвоката преступника Януковича.