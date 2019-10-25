В Харькове криминальный авторитет и друг Жилина устроил бой с киллерами (ФОТО+ВИДЕО 18+)

В Харькове прямо среди бела дня устроили перестрелку

Около 12:00 в пятницу, 25 октября, возле супермаркета "Восторг" в центре Харькова произошла весьма масштабная перестрелка с участием известного в криминальных кругах под кличкой "Жора" Георгия Исакова.

По данным полиции, неизвестный с оружием напал на двоих прохожих, которые шли от супермаркета.

Как утверждают местные СМИ, целью киллера был известный криминальный авторитет "Жора", который исполнял обязанности застреленного в Москве террориста Жилина в "Оплоте".

По предварительным данным, Исаков со своим знакомым весьма успешно отбивался от стреляющего по нему злоумышленнику и даже атаковал его. Киллер сумел отбиться, убив одного и ранив второго, после чего сел в машину и уехал. Но ненадолго.

Пока на парковке один из объектов нападения пытался привести в чувство своего друга, внедорожник киллера остановился возле них для добивания.

После короткой перестрелки нападавший уехал на километр от ЧП, бросил машину и поджег ее. Будучи раненым, далеко уйти он не сумел. Возле железнодорожных путей у ЖД вокзала, когда злоумышленник понял, что его задержат копы, он подорвал себя гранатой.

На месте ЧП в данный момент работает множество полицейских, а также судмедэксперты.

Смотрите видео перестрелки в Харькове онлайн: