Страсти накаляются: сенатор внес в Конгресс закон о санкциях против "Северного потока-2"

В Конгрессе США зарегистрировали законопроект о санкциях против "Северного потока-2"

Соединенные Штаты Америки ускоряют процесс убийства российского политического проекта трубопровода, который нацелен на подсаживание стран-членов ЕС на газовую иглу, а также на уход русских от транзита топлива через Украину.

В ночь на пятницу, 14 июня, по киевскому времени американский сенатор Джон Баррас внес в конгресс США законопроект, который предусматривает введение ограничительных мер против участников строительства Nord Stream 2.

Распространяться санкции будут не только на компании, реализующие российский проект, но и на физических лиц, причастных к этому.

Примечательно, что республиканец внес проект закона на рассмотрение парламента на следующий день после обещания Дональда Трампа президенту Польши Анджею Дуде не допустить запуска "Северного потока-2".

Согласно документу, который назвали "Закон о сотрудничестве в области энергетической безопасности с союзниками в Европе", нацелен на покарание каждого, кто инвестирует в российский проект не меньше миллиона долларов в целом или 5 миллионов в течение года, а также предоставляет какие-либо услуги, оценивающиеся в эти суммы.

Помимо этого закона в парламенте США зарегистрированы и другие проекты, которые затрагивают "Северный поток-2". Так, с мая на рассмотрении у политиков находится документ, предусматривающий санкции против кораблей, которые участвуют в прокладке труб для российских энергетических инициатив.

Как известно, в ЕС видят собственный коммерческий интерес в реализации амбициозного проекта русских. Кремлю же нужно пустить газ в обход Украины чтобы сделать нашу страну менее влиятельной, а также подсадить немцев на газовую иглу. Свои интересы в отмене строительства трубопровода есть и у американцев: они вполне могут заменить поставки российского газа своим сжиженным.

Строительство "Северного потока-2" может привести к экономическому контролю РФ над всей Европой, а также ударит по бюджету Украины.

Кроме того, из-за дружбы отдельных власть имущих ЕС в Путиным все чаще звучат призывы отказаться от санкций за агрессию на Донбассе и оккупацию Крыма.