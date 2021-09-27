Страшна книга Мендель за 3 хвилини
Не повірите, але змусив себе прочитати книгу Мендель «Кожен із нас Президент». Художньої цінності там мало, хоча Юлія старалась, як і фактологічної. Але мені таки було цікаво з літературно-антропологічної точки зору.
Отже поки читав - накидував тезово, десь навіть дослівно, але в більшості моя інтерпритація і майже в хронології по тексту:
- Зеленський ах#єнний
- Я ах#єнна, проста дівчинка з Херсонської області, всього добилась сама
- На Майдані смерділо
- Порошенко чорт. Богдан чорт. Аваков .. про нього лиш речення, але він - ефективний/досвідчений.
- Гончарук - недосвідчений, грав на приставці. Шмигаль - зручніший.
- Зеленський - неймовірна людина
- Порошенко лицемір і брехун, співпрацював з рускімі
- Я ах#єнна і дуже розумна
- Дружина Зеленського ах#єнна
- Мова неважлива. Єднаймося навколо того шо ми різні. Мовою нас розколюють, байдуже якою мовою ти говориш.
- Зеленський нарівні говорить з світовими лідерами. Зеленський ах#єнний.
- Дезінформаційні наративи дуже шкодять Зеленському і злять мене. Наративи ці транслюються з кремля, від порошенка, олігархів, проплачених блогерів і журналістів
- Зеленський ах#єнний
- Ви нічого не розумієте, зсередини все інакше. Ви - в полоні наративів.
- Ботоферми дістали, це все Порошенко і олігархи
- Роздуми про сексуальне роскрепощєніє
- Порошенко заважає
- Журналісти у нас - фейкомьоти, правильні стандарти журналістики - в США, куди я писала статті
- Мене образили
- Меркель таке казала. Ой мамочки! Не можу розказать
- Репутація здобувається довго - втрачається в мить (ггг)
- Я ах#єнна
- Ботоферми дуже дошкуляють
- Штучний інтелект скоро писатиме статті краще за наших журналістів
- Зеленський і його команда - ах#єнні
- Президента образили
- Медіаграмотність, тримайте ось ссилочку (див: скріншот)
- Микола Княжицький - мразь
- Мені подарували наморднік. Якийсь псевдожурналіст.
- Я зарубилась з кимось в твіттері, з мене сміялось пів інтернета, але я права
- Я не дурепа
- Стерненко вбивця бо перший дістав ножа, за це слід отримати термін. На героя він не годиться. Хлопчисько.
- Акцією в його ДР - принизили президента щоб догодити замовникам, Стерненко - ніхто. Вбив, викрав, вкрав. (Всього 7 сторінок про Стерненка і яке це неподобство і який він ніхто).
- Проплачені кампаніі Порошенка і Медведчука проти мене
- «Андрій Єрмак якось сказав…»
- Я ах#єнна, у мене стільки здобутків
- Мене чуть не спалили націоналісти, коли я працювала на Інтері.
- Сексизм і гендерна нерівність! Мені хтось скинув в лічку непристойну пропозицію!
- Я - дуже хороший комунікаційник
- Зеленський масштабний. Наймасштабніший!
- Радикалізм/націоналізм - заважає розвитку країни. Треба цінувать відмінності між людьми
- Єрмак - справжній. Найдосвідченіший дипломат і стратег. «Єрмак - друга особа держави».
- Всі дуже сцуть анонімних телеграм каналів - депутати, міністри
- Зеленський ах#єнний
- Я - еліта. Псевдопатріоти і революціонери - не завжди
Висновок: не читайте, шлак.
Хоча в якихось з вищеперелічених тез - вона права.
Але є одне але…
Мендель - глупа (не тупа, не нерозумна, не недосвідчена, не нетрудолюбива), а саме - глупа і самозакохана жиночка. І якщо в самозакоханості нічого поганого немає то от перше…
Можливо на позиції власкора Інтера чи 112 в Вашингтоні чи фіксера для європейських журналістів вона була і фаховою і ефективною, але як прессек Президента - це було імхо дуже смішно і жалюгідно і сумно водночас.