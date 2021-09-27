Страшна книга Мендель за 3 хвилини

Юлія Мендель розкрила себе / Скриншот

Не повірите, але змусив себе прочитати книгу Мендель «Кожен із нас Президент». Художньої цінності там мало, хоча Юлія старалась, як і фактологічної. Але мені таки було цікаво з літературно-антропологічної точки зору.

Отже поки читав - накидував тезово, десь навіть дослівно, але в більшості моя інтерпритація і майже в хронології по тексту:

- Зеленський ах#єнний

- Я ах#єнна, проста дівчинка з Херсонської області, всього добилась сама

- На Майдані смерділо

- Порошенко чорт. Богдан чорт. Аваков .. про нього лиш речення, але він - ефективний/досвідчений.

- Гончарук - недосвідчений, грав на приставці. Шмигаль - зручніший.

- Зеленський - неймовірна людина

- Порошенко лицемір і брехун, співпрацював з рускімі

- Я ах#єнна і дуже розумна

- Дружина Зеленського ах#єнна

- Мова неважлива. Єднаймося навколо того шо ми різні. Мовою нас розколюють, байдуже якою мовою ти говориш.

- Зеленський нарівні говорить з світовими лідерами. Зеленський ах#єнний.

- Дезінформаційні наративи дуже шкодять Зеленському і злять мене. Наративи ці транслюються з кремля, від порошенка, олігархів, проплачених блогерів і журналістів

- Зеленський ах#єнний

- Ви нічого не розумієте, зсередини все інакше. Ви - в полоні наративів.

- Ботоферми дістали, це все Порошенко і олігархи

- Роздуми про сексуальне роскрепощєніє

- Порошенко заважає

- Журналісти у нас - фейкомьоти, правильні стандарти журналістики - в США, куди я писала статті

- Мене образили

- Меркель таке казала. Ой мамочки! Не можу розказать

- Репутація здобувається довго - втрачається в мить (ггг)

- Я ах#єнна

- Ботоферми дуже дошкуляють

- Штучний інтелект скоро писатиме статті краще за наших журналістів

- Зеленський і його команда - ах#єнні

- Президента образили

- Медіаграмотність, тримайте ось ссилочку (див: скріншот)

- Микола Княжицький - мразь

- Мені подарували наморднік. Якийсь псевдожурналіст.

- Я зарубилась з кимось в твіттері, з мене сміялось пів інтернета, але я права

- Я не дурепа

- Стерненко вбивця бо перший дістав ножа, за це слід отримати термін. На героя він не годиться. Хлопчисько.

- Акцією в його ДР - принизили президента щоб догодити замовникам, Стерненко - ніхто. Вбив, викрав, вкрав. (Всього 7 сторінок про Стерненка і яке це неподобство і який він ніхто).

- Проплачені кампаніі Порошенка і Медведчука проти мене

- «Андрій Єрмак якось сказав…»

- Я ах#єнна, у мене стільки здобутків

- Мене чуть не спалили націоналісти, коли я працювала на Інтері.

- Сексизм і гендерна нерівність! Мені хтось скинув в лічку непристойну пропозицію!

- Я - дуже хороший комунікаційник

- Зеленський масштабний. Наймасштабніший!

- Радикалізм/націоналізм - заважає розвитку країни. Треба цінувать відмінності між людьми

- Єрмак - справжній. Найдосвідченіший дипломат і стратег. «Єрмак - друга особа держави».

- Всі дуже сцуть анонімних телеграм каналів - депутати, міністри

- Зеленський ах#єнний

- Я - еліта. Псевдопатріоти і революціонери - не завжди

Висновок: не читайте, шлак.

Хоча в якихось з вищеперелічених тез - вона права.

Але є одне але…

Мендель - глупа (не тупа, не нерозумна, не недосвідчена, не нетрудолюбива), а саме - глупа і самозакохана жиночка. І якщо в самозакоханості нічого поганого немає то от перше…

Можливо на позиції власкора Інтера чи 112 в Вашингтоні чи фіксера для європейських журналістів вона була і фаховою і ефективною, але як прессек Президента - це було імхо дуже смішно і жалюгідно і сумно водночас.