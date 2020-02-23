Сторонник теории плоской Земли подтверил теорию твердой Земли (ВИДЕО)

Майк Хьюз разбился, упав с высоты километра

В воскресенье, 23 февраля, в Калифорнийской пустыне произошел трагический, но абсолютно логичный инцидент. Во время съемок передачи "Самодельные астронавты" безумец Майк Хьюз разбился после запуска кустарной ракеты. С помощью полета в небо он пытался доказать то, что "Земля на самом деле плоская".

64-летний инженер-самоучка решил запустить собственноручно построенный летательный аппарат на паровом двигателе, но что-то пошло не так.

По замыслу Хьюза, полет на высоту в 1500 метров должен был позволить ему собрать доказательства плоскости Земли. К слову, по расчетам антинаучного деятеля, на этой высоте он уже должен был покинуть атмосферу нашей планеты и вылететь в космос.

Сам полет мужчины занял считанные секунды. Ракета действительно взлетела, но вот парашют не раскрылся. Хьюз рухнул на землю вместе со своим летательным аппаратом и скончался от полученных от удара травм. Как и следовало ожидать, испытатель-самоучка сумел доказать лишь то, что Земля является твердой. К слову, погибший ради "науки" Хьюз наверняка может стать посмертно духовным лидером антивакцинаторов, ведь прививки его не спасли.

Представитель Безумного Майка Даррен Шустер подтвердил гибель мужчины. По его словам, Хьюз пошел "до конца для доказательств своей идеи".

- Когда Бог создал Майка, он разбил форму. Этот человек жил своей идеей и планировал довести ее до конца. Он не пошел по-другому. Покойся с миром, - написал Шустер в соцсети.

Смотрите видео последнего полета Майка Хьюза онлайн: