Статегія деокупації - у Києві стартує саміт «Кримської платформи»

У Києві розпочався інавгураційний саміт Кримської платформи

У понеділок, 23 серпня, в Києві стартує перший інавгураційний саміт «Кримської платформи», який офіційно запустить перший міжнародний формат з питання деокупацію Криму.

Десятки іноземних делегацій, очолювані президентами, головами урядів і парламентів, міністрами і керівниками міжнародних структур, погодилися взяти участь в саміті.

Це представники 45 країн світу, зокрема - 30 країн-учасниць НАТО.

Саміт триватиме кілька годин і буде складатися з двох частин. Першу частину відкриє українська співачка кримськотатарського походження Джамала з піснею «один тисяча дев'ятсот сорок чотири».

Кримська платформа 2021 - онлайн:

На саміті «Кримської платформи» заплановані такі панелі:

про невизнання спроби анексії Криму;

про мілітаризацію Азово-Чорноморського регіону;

про шляхи реінтеграції Криму через права людини і сталий розвиток;

про відновлення прав кримськотатарського народу.

Кулеба також відзначав, що до декларації, яку ухвалять на саміті, зможуть приєднатися держави, представники яких не приїдуть до Києва.