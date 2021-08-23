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Статегія деокупації - у Києві стартує саміт «Кримської платформи»

11:27
У Києві розпочався інавгураційний саміт Кримської платформи - фото 1
У Києві розпочався інавгураційний саміт Кримської платформи

У понеділок, 23 серпня, в Києві стартує перший інавгураційний саміт «Кримської платформи», який офіційно запустить перший міжнародний формат з питання деокупацію Криму.

Десятки іноземних делегацій, очолювані президентами, головами урядів і парламентів, міністрами і керівниками міжнародних структур, погодилися взяти участь в саміті.

Це представники 45 країн світу, зокрема - 30 країн-учасниць НАТО.

Саміт триватиме кілька годин і буде складатися з двох частин. Першу частину відкриє українська співачка кримськотатарського походження Джамала з піснею «один тисяча дев'ятсот сорок чотири».

Кримська платформа 2021 - онлайн:

На саміті «Кримської платформи» заплановані такі панелі:

  • про невизнання спроби анексії Криму;
  • про мілітаризацію Азово-Чорноморського регіону;
  • про шляхи реінтеграції Криму через права людини і сталий розвиток;
  • про відновлення прав кримськотатарського народу.

Кулеба також відзначав, що до декларації, яку ухвалять на саміті, зможуть приєднатися держави, представники яких не приїдуть до Києва.

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Радіо Свобода
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