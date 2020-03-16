Стань моей тенью - смотреть онлайн 1-4 серии

Стань моей тенью - смотреть онлайн / kino-teatr.ru

В эфире канала "Украина" новый сериал - "Стань моей тенью". Также все серии смотрите онлайн на Без Табу.

Пока за окнами бушует коронавирус - украинцы присели к экранам ТВ, просмотры сериалов бьют все рекорды. Хито марта стал мини-сериал на 4 эпизода "Стань моей тенью" / "Стань моєю тінню" от канала "Украина". Запутання история двух близняшек в лучших традициях, что называется, "зашла" зрителям. Суммарно сериал собрал уже под 500 000 просмотров.

Стань моей тенью - сюжет сериала

Ольга и Вера – сёстры-близнецы. 12 лет назад более удачливая Ольга отбила у Веры жениха, Игоря, вышла за него замуж, организовала свой бизнес и разбогатела. Вера же так и не вышла замуж, она работает официанткой в провинциальном ресторане.

Спустя 12 лет Игорь, разыскав Веру, сообщает ей, что на Ольгу совершено покушение, она лежит в клинике без сознания и – для безопасности – под чужим именем. Игорь умоляет Веру «временно заменить» Ольгу для того, чтобы подписать от имени Ольги важный контракт.

Поддавшись на уговоры Игоря, Вера соглашается на несколько дней «превратиться» в свою сестру Ольгу, не подозревая, что с этого момента становится пешкой в чужой опасной игре, на кон в которой поставлена жизнь обеих сестёр...

Стань моей тенью - смотреть онлайн целиком

Стань моей тенью 2020 - смотреть онлайн 1 серию - 15.03.2020:

Стань моей тенью 2020 - смотреть онлайн 2 серию - 15.03.2020:

Стань моей тенью 2020 - смотреть онлайн 3 серию - 15.03.2020:

Стань моей тенью 2020 - смотреть онлайн 4 серию - 15.03.2020:

Стань моей тенью - актеры и роли в сериале