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ССО проводят масштабные спецоперации на Донбассе, боевики гоняют "зраду" (ФОТО)

09:00
Российские террористы нервничают из-за работы ССО - фото 1
Российские террористы нервничают из-за работы ССО

Подразделения сил специальных операций активизировали работу в направлении понижения морального духа в рядах врага. При этом террористы скулят от обид, а их руководство пытается рассказать о "нарушениях перемирия".

Вот уже несколько недель подряд украинские военные проводят масштабную информационно-психологическую спецоперацию на линии фронта и за ней.

Российских пропагандистов и боевиков пустили на украинскую территорию в Станицу Луганскую

На позиции страдающих от ответок защитников Украины оккупантов тысячами высыпают листовки с предсказанием неминуемой смерти и упоминанием лидеров бандформирований, которые поджарились и перешли в разряд хороших русских.

Руководство террористов справиться с надвигающейся паникой в рядах личного состава не может, поскольку помимо сброса листовок с беспилотников боевики постоянно сталкиваются с жестким и метким ответом со стороны ООС, что приводит к их дикой дизморали. Поэтому ничего другого, кроме как попытаться вызвать среди путинских бандитов ненависть к украинцам, кураторы не придумали. В многочисленных группах в соцсетях появились сообщения о том

Как "украинские военные из состава ССО применяют запрещённую артиллерию". Мол, пока "республика придерживается перемирия", кровожадные "укропы" засыпают неподконтрольную территорию некими агитснарядами из САУ "Гвоздика" или гаубиц Д-30.

"Зрада" получилась весьма банальной, только никаких крупнокалиберных снарядов бойцы ССО при информационно-психологической операции не использовали. А вот боевики при виде "Гиви" с "Моторолой" и указанием "скоро домой" начинают стирать портки после каждого выстрела с нашей стороны. А вопрос, записалась ли жена "ополченца" в очередь за российской милостыней добавляет оккупантам страданий.

ССО проводят масштабные спецоперации на Донбассе, боевики гоняют 'зраду' (ФОТО) - фото 184953
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