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США знищать російську банківську систему у разі нападу на Україну

08:57
На росіян чекає повернення у середньовіччя - фото 1
На росіян чекає повернення у середньовіччя

Сполучені Штати Америки підготували перший пакет санкцій проти Росії, який включає заборону на обробку транзакцій великих російських банків.

Санкції, передбачені на випадок російського вторгнення в Україну, будуть спрямовані на скорочення кореспондентських відносин банків США та РФ, які дозволяють здійснювати міжнародні платежі.

Список банків, які можуть опинитися під санкціями, сформований не до кінця. З великою ймовірністю обмеження торкнуться ВТБ, Сбербанку, ВЭБ.РФ та Газпромбанку.

Крім того, США у разі вторгнення РФ в Україну введуть санкції проти російських фізичних та юридичних осіб, які передбачають заморожування активів та заборону на будь-які транзакції.

Раніше віце-президент Європейської комісії, високий представник ЄС з питань зовнішньої політики та безпеки Жозеп Боррель запропонував Раді ЄС на рівні міністрів закордонних справ схвалити пакет жорстких санкцій проти Російської Федерації у разі подальшого вторгнення в Україну.

Глава європейської дипломатії також заявив про відсутність доказів відведення певних підрозділів російських військ від українського кордону.

Згодом президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн розкрила деякі деталі санкцій. За її словами, у разі нового вторгнення в Україну Росію відріжуть від міжнародних фінансових ринків. Також вона не зможе отримати доступ до основних експортних товарів.

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США война Россия банк Санкции Новини Украина
УНІАН
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