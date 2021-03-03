США запровадили нові масштабні санкції проти Росії - під ударом путінські посіпаки

Сірий кардинал російської політики Кірієнко - під санкціями / Коммерсантъ

Уряд США оприлюднив у вівторок перелік санкцій, запроваджених проти фізичних та юридичних осіб в Росії, причетних до переслідування опозиційного лідера Олексія Навального, а також порушення РФ конвенції, що забороняє хімічну зброю.

Про це йдеться в офіційних повідомленнях Міністерства фінансів і Державного департаменту США.

«Офіс контролю за іноземними активами (OFAC) Мінфіну США разом із Міністерством торгівлі США, а також Державним департаментом ввели санкції у відповідь на отруєння та подальше ув'язнення російського опозиціонера Олексія Навального», - зауважили в Міністерстві фінансів США.

Зокрема, обмеження запроваджені проти:

директора ФСБ Олександра Бортникова;

керівника управління Кремля з питань внутрішньої політики Андрія Яріна;

першого заступника керівника апарату адміністрації президента Сергія Кирієнка;

заступника міністра оборони Олексія Криворучка;заступника міністра оборони Павла Попова;

директора Федеральної пенітенціарної служби (ФСІН) Олександра Калашникова;

генерального прокурора Ігоря Краснова.

Санкції також введені проти 27-го Наукового центру Міністерства оборони РФ; 33-го Центрального науково-дослідницького випробувального інституту Міноборони; Державного НДІ органічної хімії та технологій.

Паралельно США ввели повторні санкції проти ФСБ, ГРУ, а також офіцерів спецслужб РФ Анатолія Чепіги та Олександра Мішкіна, відомих за справою отруєння родини Скрипалів у Великій Британії як "Боширов" і "Петров".

Крім того, було встановлено, що уряд Російської Федерації порушив Конвенцію щодо заборони застосування хімічної зброї. У цьому зв’язку, через 15 днів після оповіщення Конгресу США, будуть застосовані додаткові обмеження.