США ввели санкції проти Коломойського

Ігор Коломойський - під санкціями / Посольство США в Україні

В п’ятницю, 5 березня, влада США передала привіт одному з найбагатших та найвпливовіших людей України - олігарху Ігорю Коломойському. Йому та членам його родини заборонили в’їзд до Сполучених Штатів.

Привід для покарання мільярдера в Держдепі обрали максимально дивний - держсекретаря Ентоні Блінкена обурила робота Коломойського на посаді губернатора Дніпропетровщини 6 років тому. При цьому у прес-релізі не було надано конкретних фактів на обвинувачень, а поінформовано про “злочини” максимально розмито й незрозуміло.

"Сьогодні я оголошую про внесення до санкційного списку олігарха і колишнього державного чиновника України Ігоря Коломойського через його причетність до значної корупції. Перебуваючи на посаді голови Дніпропетровської обласної державної адміністрації України з 2014 по 2015 рік, Коломойський брав участь у корупційних діяннях, що підривали верховенство права і довіру української громадськості до демократичних інститутів і процесів урядування, включаючи використання свого політичного впливу та офіційної влади для особистої вигоди. Хоча нинішнє визначення базується на діях у час його перебування на посаді, я також хочу висловити занепокоєння поточними безнастанними спробами Коломойського підірвати демократичні процеси й інституції в Україні, що становить серйозну загрозу для її майбутнього.", - вказано у пресрелізі щодо санкцій проти українського олігарха.

Також під удар потрапили члени родини Коломойського - дружина Ірина та дорослі діти, що давно не живуть з батьками. Мова йде про доньку 36-річну Анжеліку (проживає в Швейцарії) та 22-річного сина Григорія (в офіційних документах Ізраїля Цві, він має подвійне громадянство Швейцарії та Ізраїлю). При цьому онуки олігарха - хлопчики-близнюки, що народилися влітку 2020 року, гніву Держдепу США поки що уникли.

Які санкції застосували проти Коломойського та його родини - поки що заброна в'їзду.