Владимир Зеленский Коронавирус из Китая Андрей Ермак война на Донбассе

США ввели санкции против российской оборонки

Вчера, 19:00
Три российских компании попали под санкции США за поставки оружия в Сирию, Иран и КНДР - фото 1
Три российских компании попали под санкции США за поставки оружия в Сирию, Иран и КНДР

Сразу три российские компании, которые занимаются разработкой и производством оружия массового поражения, попали под ограничительные меры США.

Речь идет о тульском КБП имени Шипунова, "НПО машиностроения" и ОАО Кумертаутское авиационное производственное предприятие".

США примут новые санкции против Северного потока-2: Названо условие

О внедрении новых санкций гласит документ, опубликованный Госудерственным департаментом США в федеральном реестре в четверг, 13 февраля.

Решение же об ограничительных мерах было принято еще 3 числа.

Как утверждают американские чиновники, вышеуказанные российские организации "нарушают национальное законодательство США о нераспространении оружия массового уничтожения в отношении Ирана, КНДР и Сирии".

Параллельно с российскими компаниями под санкции попали еще и многие китайские.

Суть санкций заключается в том, что департаменты, министерства и агентства из Штатов не смогут закупать или вести переговоры о приобретении товаров, произведенных этими предприятиями. Кроме того, российские инженеры будут лишены возможности приобретать комплектующие в США, а это значит, что аналогичные меры примут и откаутся от сотрудничества с российской оборонкой также и европейские компании.

Срок действия санкций - два года. Сократить их действие или отменить их вообще может госсекретарь Майк Помпео.

Подпишитесь на наш канал в Telegram и получайте подброку только важных новостей!
Россия Санкции США Сирия Иран КНДР война Майк Помпео Новости Мир
Без Табу
powered by lun.ua
Другое на тему
Ермак сообщил послам G7 о намерениях Зеленского провести выборы по всей Украине уже в октябре - фото 1
Ермак на встрече с послами G7 пообещал ускорить отступление ВСУ
Вчера, 22:20
Поездка Зеленского в Оман никак не связана с государственными делами - фото 1
В Офисе президента признали свою ложь о поездке Зеленского в Оман (ФОТО)
Вчера, 20:20
Столтенберг видит, что "мирные инициативы" к миру не ведут - фото 1
Генсек НАТО дипломатично "проехался" по попыткам Зеленского закончить войну на Донбассе
Вчера, 17:40
Предложение партнеров
Комментарии
Публикации
1917 - стоит ли смотреть фильм. Ответ в статье - фото 1
Военная драма 1917: Жуткий Ад одним кадром
03 февраля, 22:00
Викинги - 6 сезон - кто кого сыграл - фото 1
Викинги: Все звезды 6 сезона и Данила Козловский
31 января, 20:00
Баку там'ятає - фото 1
Режисери смерті. Хто створив умови для Чорного січня в Азербайджані
20 января, 11:35