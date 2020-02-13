США ввели санкции против российской оборонки

Три российских компании попали под санкции США за поставки оружия в Сирию, Иран и КНДР

Сразу три российские компании, которые занимаются разработкой и производством оружия массового поражения, попали под ограничительные меры США.

Речь идет о тульском КБП имени Шипунова, "НПО машиностроения" и ОАО Кумертаутское авиационное производственное предприятие".

О внедрении новых санкций гласит документ, опубликованный Госудерственным департаментом США в федеральном реестре в четверг, 13 февраля.

Решение же об ограничительных мерах было принято еще 3 числа.

Как утверждают американские чиновники, вышеуказанные российские организации "нарушают национальное законодательство США о нераспространении оружия массового уничтожения в отношении Ирана, КНДР и Сирии".

Параллельно с российскими компаниями под санкции попали еще и многие китайские.

Суть санкций заключается в том, что департаменты, министерства и агентства из Штатов не смогут закупать или вести переговоры о приобретении товаров, произведенных этими предприятиями. Кроме того, российские инженеры будут лишены возможности приобретать комплектующие в США, а это значит, что аналогичные меры примут и откаутся от сотрудничества с российской оборонкой также и европейские компании.

Срок действия санкций - два года. Сократить их действие или отменить их вообще может госсекретарь Майк Помпео.