США ввели санкции против российской оборонки
Сразу три российские компании, которые занимаются разработкой и производством оружия массового поражения, попали под ограничительные меры США.
Речь идет о тульском КБП имени Шипунова, "НПО машиностроения" и ОАО Кумертаутское авиационное производственное предприятие".
О внедрении новых санкций гласит документ, опубликованный Госудерственным департаментом США в федеральном реестре в четверг, 13 февраля.
Решение же об ограничительных мерах было принято еще 3 числа.
Как утверждают американские чиновники, вышеуказанные российские организации "нарушают национальное законодательство США о нераспространении оружия массового уничтожения в отношении Ирана, КНДР и Сирии".
Параллельно с российскими компаниями под санкции попали еще и многие китайские.
Суть санкций заключается в том, что департаменты, министерства и агентства из Штатов не смогут закупать или вести переговоры о приобретении товаров, произведенных этими предприятиями. Кроме того, российские инженеры будут лишены возможности приобретать комплектующие в США, а это значит, что аналогичные меры примут и откаутся от сотрудничества с российской оборонкой также и европейские компании.
Срок действия санкций - два года. Сократить их действие или отменить их вообще может госсекретарь Майк Помпео.