США ввели проти Росії нові санкції

Годинник судного дня тікає

Президент США Джо Байден підписав указ про запровадження нових санкцій стосовно Росії у відповідь на хакерські атаки та втручання у президентські вибори.

Обмежувальні заходи вводяться проти суверенного боргу Росії, а також 32 російських фізичних осіб та організацій.

Також повідомляється, що Штати висилають з Вашингтону десять російських дипломатів.

Крім того фінансовим установам США з 14 червня заборонена пряма покупка боргових цінних паперів у Центрального банку, Мінфіну та Фонду нацдобробуту РФ.

Під санкції потрапили шість російських технологічних компаній, які, за даними США, надають підтримку російським спецслужбам.

Проти восьми фізичних та юридичних осіб введені санкції через окупацію Криму.

Також Байден оголосив режим надзвичайної ситуації в сфері нацбезпеки у зв'язку з агресивними діями Росії.