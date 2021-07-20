США та Німеччина, схоже, домовились по Північному потоку -2, Україна отримає компенсацію

Вирішили за спиною України / Білий Дім

Сполучені Штати і Німеччина близькі до домовленості, яка дозволить їм остаточно врегулювати розбіжності щодо газопроводу «Північний потік-2», по якому російський газ будуть поставляти у Німеччину.

Про її досягнення можуть оголосити в найближчі дні, повідомляє інформаційне агентство Reuters з посиланням на свої джерела в Білому домі.

Сполучені Штати виступають проти завершення будівництва і введення в експлуатацію газопроводу, який на думку США, збільшить залежність Європи від російських енергоресурсів і позбавить Україну багатомільярдних доходів за транзит газу її територією через існуючу систему газопроводів. Домовленість, про яку має бути оголошено найближчими днями, дозволить уникнути запровадження американських санкцій проти компанії-оператора газопроводу і її керівництва.

Обидві країни оголосять про значні інвестиції, які сприятимутт модернізації енергетичної інфраструктури України, що забезпечить енергетичну безпеку країни. Німеччина також має намір дати гарантії поставок Україні природного газу в разі припинення його подачі з Росії.

Вашингтон хоче попередньо переконатися, що Київ підтримує цю домовленість.

У травні адміністрація Байдена вирішила не вводити санкцій проти компанії Nord Stream 2 AG-оператора газопроводу і її керівництва, виходячи з національних інтересів Сполучених Штатів, незважаючи на те, що компанія порушувала американські санкційні закони. Рішення адміністрації було зустрінуте різкою критикою з боку американських законодавців, які вимагають запровадження санкцій. Експерти кажуть, що об’єктом санкцій може стати навіть діючий газопровід, якщо США і Німеччина не зможуть вирішити розбіжності.