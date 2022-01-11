США провели жорсткі переговори з Росією у Женеві

Сполучені Штати відкидають безпекові пропозиції Росії / МЗС РФ

У Женеві завершилися переговори США та Росії щодо гарантій безпеки — Штати відкинули безпекові пропозиції Росії, включаючи вимоги не приймати Україну до НАТО.

Про це заявила заступник державного секретаря США Венді Шерман після переговорів із російською делегацією у Женеві.

"Ми нікому не дозволимо закрити політику відчинених дверей НАТО, яка завжди була центральною для Альянсу. Ми не відмовимося від двосторонньої співпраці із суверенними державами, які хочуть працювати зі Сполученими Штатами. І ми не будемо приймати рішення ні щодо України без України, ні щодо Європи без Європи, ні щодо НАТО без НАТО", - сказала Шерман.

Вона розповіла, що в Женеві "була дискусія, краще розуміння один одного та пріоритетів один одного", але "це було не те, що ми назвали б переговорами".

Багато пропозицій, як зазначила Шерман, не підходять західним чиновникам, які наполягають на тому, що регіони впливу в стилі холодної війни є пережитком минулого і що країни повинні мати можливість обирати свої власні союзи.

"Ми не обговорювали договір, який вони поклали на стіл", - сказала Шерман.

Вона додала, що обидві сторони обговорили можливість відродження Договору про ракети середньої та меншої дальності, від якого США відмовилися у 2019 році після довгих років звинувачень Росії у порушенні його умов.

Нагадаємо, Росія на переговорах у Женеві з делегацією США висунула ідіотські умови, без яких вважає прогрес в інших питаннях малоймовірним. Усі вони стосуються так званих "гарантій безпеки" та діяльності Альянсу на території країн-членів, які приєдналися до НАТО після 1997 року.