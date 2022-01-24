США планують відрядити війська до країн Балтії та східної Європи

Байден попереджає / Гетті іміджес

Президент Сполучених Штатів Джо Байден розглядає можливість розміщення кількох тисяч солдатів, а також військових кораблів і літаків союзників по НАТО в країнах Балтії та Східної Європи. Про це повідомляє видання The New York Times з посиланням на свої джерела.

Військова присутність США в Європі може розширитися на тлі повідомлень про можливе вторгнення Росії в Україну.

За даними журналістів, міністерство оборони США представило Байдену варіанти відправки до 5 тисяч військових до Східної Європи.

У разі погіршення ситуації контингент може бути збільшений в десятки разів, пише The New York Times. Частина військ може бути відправлена зі США, частина – передислокована з європейських країн. Жоден із варіантів не передбачає відрядження солдатів до України.

Співрозмовники The New York Times відзначають, що Байден може ухвалити рішення про збільшення військового контингенту цього тижня. За даними джерел у Білому домі, президент Росії Володимир Путін хотів уникнути присутності американських військ у Литві, Латвії та Естонії.

У відповідь на агресивні наміри Росії Північноатлантичний альянс також без діла не сидить, У НАТР вирішили надіслати додаткові кораблі та винищувачі до місць розташування свого контингенту на сході Європи. Про це йдеться в заяві НАТО 24 січня.

За повідомленням, країни-члени Альянсу приводять війська в бойову готовність та надсилають додаткові кораблі й літаки-винищувачі до місць розміщення сил НАТО в східній Європі, «посилюючи здатність Альянсу до стримування та оборони у той час, коли Росія продовжує військову концентрацію на території та навколо України».

У Альянсі посилаються на попередні заяви країн-союзників. Зокрема: